Хирург Блинова перечислила 5 самых популярных видов пластики

Еще одна омолаживающая процедура – липофилинг. Она заключается в пересадке жировой ткани с одного участка на другой. Благодаря липофилингу одни части тела увеличиваются в объеме, а другие – уменьшаются. Лицо при этом становится, по мнению врачей, более выразительным.