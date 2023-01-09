Хирург Блинова перечислила 5 самых популярных видов пластики

В число самых популярных пластических операций вошли: ринопластика, блефаропластика, липофилинг, отопластика и подтяжка лица, передают news.ru.
Специалист уточнила, что ринопластика проводится не только в целях улучшения внешнего вида носа, но и по медицинским причинам. Например, для облегчения дыхания в некоторых случаях требуется выпрямление перегородки носа.
Устранить врожденную лопоухость или изменить форму ушей позволяет процедура отопластики. Ее можно делать и в детском возрасте.
С возрастными изменениями пациенты борются с помощью блефаропластики, которая позволяет устранить круги под глазами и решить проблему нависшего века в более молодом возрасте.
Достаточно распространена среди пациентов 27-65 лет и процедура эндоскопической подтяжки лица. После нее лицо выглядит более свежим и отдохнувшим. Это достигается за счет поднятия опущенных бровей.
Еще одна омолаживающая процедура – липофилинг. Она заключается в пересадке жировой ткани с одного участка на другой. Благодаря липофилингу одни части тела увеличиваются в объеме, а другие – уменьшаются. Лицо при этом становится, по мнению врачей, более выразительным.
По словам Блиновой, основной причиной пластических операций у женщин является желание быть молодыми и красивыми. Также внешний вид является показателем успешности, считают пациентки.