Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Хирург Блинова перечислила 5 самых популярных видов пластики

Сегодня, 12:05
Пластический хирург Виктория Блинова рассказала о процедурах, которые пациенты клиники делают чаще всего.

В число самых популярных пластических операций вошли: ринопластика, блефаропластика, липофилинг, отопластика и подтяжка лица, передают news.ru.

Специалист уточнила, что ринопластика проводится не только в целях улучшения внешнего вида носа, но и по медицинским причинам. Например, для облегчения дыхания в некоторых случаях требуется выпрямление перегородки носа.

Устранить врожденную лопоухость или изменить форму ушей позволяет процедура отопластики. Ее можно делать и в детском возрасте.

С возрастными изменениями пациенты борются с помощью блефаропластики, которая позволяет устранить круги под глазами и решить проблему нависшего века в более молодом возрасте.

Достаточно распространена среди пациентов 27-65 лет и процедура эндоскопической подтяжки лица. После нее лицо выглядит более свежим и отдохнувшим. Это достигается за счет поднятия опущенных бровей.

Еще одна омолаживающая процедура – липофилинг. Она заключается в пересадке жировой ткани с одного участка на другой. Благодаря липофилингу одни части тела увеличиваются в объеме, а другие – уменьшаются. Лицо при этом становится, по мнению врачей, более выразительным.

По словам Блиновой, основной причиной пластических операций у женщин является желание быть молодыми и красивыми. Также внешний вид является показателем успешности, считают пациентки.

Подпишитесь
Жаловались на салют и узнавали дату. За праздники омичи более 1000 раз звонили в ЕДДС
Сегодня, 06:13
Колониальная экономика: что покупает и что продает омское УФСИН
Сегодня, 08:46
Омичи продолжат дышать выбросами? Бизнес попросил не вводить новый закон о штрафах
Сегодня, 11:00
Врачи обойдут каждый дом. В Омской области вводится новая обязательная вакцинация
Сегодня, 09:49
Персонаж родом из детства. Омичи сделали «Чебурашку» еще популярнее
Сегодня, 07:36
Стройка десятилетия. В Омске первый дом «Брусники» прошел экспертизу
Сегодня, 08:34