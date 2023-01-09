Генпрокуратура России придумала метод борьбы с фишинговыми сайтами

Совместными усилиями со специалистами Министерства цифры и Роскомнадзора была разработана автоматизированная система, которая выявляет фишинговые сайты, пишет Общественная служба новостей.
Ведомства завершили также разработку законопроекта, который сделает возможным автоматическое блокирование подобных ресурсов с помощью новой системы. Она будет функционировать в электронном взаимодействии с Роскомнадзором, Минцифры РФ, Центральным банком и другими заинтересованными ведомствами.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Генпрокуратура назвала нежелательной Русский антивоенный комитет в Швеции. Руководство этой организации стремилось упростить въезд граждан РФ в Швецию и организовало массовые акции протеста против вооруженных действий.