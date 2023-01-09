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Генпрокуратура России придумала метод борьбы с фишинговыми сайтами

Сегодня, 08:14
Генпрокуратура России придумала эффективный метод борьбы с фишинговыми интернет-ресурсами, которые на незаконных основаниях собирают персональные данные граждан

Совместными усилиями со специалистами Министерства цифры и Роскомнадзора была разработана автоматизированная система, которая выявляет фишинговые сайты, пишет Общественная служба новостей.

Ведомства завершили также разработку законопроекта, который сделает возможным автоматическое блокирование подобных ресурсов с помощью новой системы. Она будет функционировать в электронном взаимодействии с Роскомнадзором, Минцифры РФ, Центральным банком и другими заинтересованными ведомствами.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Генпрокуратура назвала нежелательной Русский антивоенный комитет в Швеции. Руководство этой организации стремилось упростить въезд граждан РФ в Швецию и организовало массовые акции протеста против вооруженных действий. 

 

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