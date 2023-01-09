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Эрдоган допустил перенос даты проведения выборов президента Турции

Сегодня, 08:13
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором не исключил перенос даты проведения выборов руководителя республики.

Эрдоган акцентировал внимание на том, что выборам главы государства в 2023 году предстоит стать «одними из важнейших в истории демократической Турции», пишет Общественная служба новостей.

Подготовка к голосованию, дата которого будет, возможно, изменена, шла в течение весьма продолжительного периода времени.

«Пока другие тратили время на свои внутренние разборки, мы до мельчайших деталей работали над услугами, которые отныне будем оказывать нашей стране и нашему народу», — заявил Эрдоган в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, выборы в Турецкой Республики, в ходе которых будут избирать одновременно как президента, так и членов парламента, запланированы на 18 июня 2023 года.

Сегодня, 9 января, Реджеп Тайип Эрдоган возглавит заседание правительства, на котором детально обсудят инициированный российским лидером Владимиром Путиным проект газового хаба. Президент Турции также намерен поговорить о дипломатических усилиях официальной Анкары в рамках урегулирования украинского вооруженного конфликта. 

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