Эрдоган допустил перенос даты проведения выборов президента Турции

Эрдоган акцентировал внимание на том, что выборам главы государства в 2023 году предстоит стать «одними из важнейших в истории демократической Турции», пишет Общественная служба новостей.
Подготовка к голосованию, дата которого будет, возможно, изменена, шла в течение весьма продолжительного периода времени.
«Пока другие тратили время на свои внутренние разборки, мы до мельчайших деталей работали над услугами, которые отныне будем оказывать нашей стране и нашему народу», — заявил Эрдоган в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, выборы в Турецкой Республики, в ходе которых будут избирать одновременно как президента, так и членов парламента, запланированы на 18 июня 2023 года.
Сегодня, 9 января, Реджеп Тайип Эрдоган возглавит заседание правительства, на котором детально обсудят инициированный российским лидером Владимиром Путиным проект газового хаба. Президент Турции также намерен поговорить о дипломатических усилиях официальной Анкары в рамках урегулирования украинского вооруженного конфликта.