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Ехал по делам на тракторе. На трассе Тюмень — Омск поймали депутата без прав

Сегодня, 08:46
Фото: 1MI
иллюстрация

На трассе Тюмень — Омск задержали депутата без прав за рулем трактора

Депутата лишили прав за пьяную езду, но это его не остановило.

В Тюменской области арестовали депутата регионального отделения партии «Единая Россия» Сергея Киселева, сообщает «Наш город». В последний день новогодних выходных сельский депутат попался в Ишимском районе на трассе Тюмень-Омск на тракторе без прав.

«Сергей Киселев ехал по делам на тракторе. Решение об аресте принял судья Дмитрий Кучерин, он же ранее лишил депутата водительского удостоверения на полтора года за езду в состоянии опьянения», — рассказали изданию в суде, где рассматривался протокол в отношении депутата.

Известно, что Киселев в сентябре 2022 года попался пьяным за рулем «Нивы». Несмотря на то, что он признал свою вину  раскаялся, его лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тыс рублей.

Однако это его не остановило, и накануне, 8 января он попался за рулем трактора — теперь в трезвом виде, но без прав. Его задержали, а сегодня, 9 января, Киселева арестовали на 15 суток.

В Омской области трактор нередко становится героем криминальных хроник. В августе прошлого года два пьяных приятеля на тракторе поехали сдавать металлолом, но встретили полицейских и лишились прав.

Нарушили все, что могли. Пьяные омичи на тракторе поехали сдавать металлолом
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#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Авария#ДТП#Трактор#Пьяный#Езда в пьяном виде
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