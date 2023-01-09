Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Депутаты без прав, дети без присмотра, а бизнес не хочет платить штрафы. Омск сегодня

Сегодня, 14:32
Фото: 1MI
иллюстрация
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. На трассе Тюмень-Омск «поймали» рецидивиста. Депутата регионального отделения «Единой России» Сергея Киселева отправили под арест на 15 суток за вождение трактора без прав. Ранее права у чиновника забирали за вождение в нетрезвом виде.

Ехал по делам на тракторе. На трассе Тюмень — Омск поймали депутата без прав
Узнать подробнее

Новость № 2. В СКР Омской области сообщили о начале проверки в семье женщины-стримера, которая регулярно ведет трансляции в соцсетях, не обращая внимание на плач ребенка. Это не первый раз, когда омичи просят проверить эпатажную мать-блогера. В декабре 2021 года женщина вела трансляции в соцсетях, во время которых собирала деньги на одежду и питание для своей дочери, а также якобы поила пивом своего 8-месячного младенца. А в начале прошлого года дама сообщала подписчикам, что снова беременна, и собирала деньги на алкоголь.

Омичка привлекла внимание следователей после очередной трансляции с плачущим ребенком
Узнать подробнее

Новость № 3. Промышленники попросили у правительства отсрочку принятия законопроекта о серьезных штрафах за превышение квот выбросов. Объяснили просьбу они тем, что не смогут вовремя модернизировать предприятия из-за санкций. Если законопроект «отодвинут», то предприятия и дальше будут «окуривать» омичей и жителей других промышленных городов безнаказанно.

Омичи продолжат дышать выбросами? Бизнес попросил не вводить новый закон о штрафах
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Общество#Город#Происшествия#Новости#Итоги#Омская область#Омск#Следком#Трактор
Подпишитесь
Жаловались на салют и узнавали дату. За праздники омичи более 1000 раз звонили в ЕДДС
Сегодня, 06:13
Колониальная экономика: что покупает и что продает омское УФСИН
Сегодня, 08:46
Омичи продолжат дышать выбросами? Бизнес попросил не вводить новый закон о штрафах
Сегодня, 11:00
Врачи обойдут каждый дом. В Омской области вводится новая обязательная вакцинация
Сегодня, 09:49
Персонаж родом из детства. Омичи сделали «Чебурашку» еще популярнее
Сегодня, 07:36
Стройка десятилетия. В Омске первый дом «Брусники» прошел экспертизу
Сегодня, 08:34