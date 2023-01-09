Депутаты без прав, дети без присмотра, а бизнес не хочет платить штрафы. Омск сегодня

Новость № 2. В СКР Омской области сообщили о начале проверки в семье женщины-стримера, которая регулярно ведет трансляции в соцсетях, не обращая внимание на плач ребенка. Это не первый раз, когда омичи просят проверить эпатажную мать-блогера. В декабре 2021 года женщина вела трансляции в соцсетях, во время которых собирала деньги на одежду и питание для своей дочери, а также якобы поила пивом своего 8-месячного младенца. А в начале прошлого года дама сообщала подписчикам, что снова беременна, и собирала деньги на алкоголь.