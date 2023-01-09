Депутаты без прав, дети без присмотра, а бизнес не хочет платить штрафы. Омск сегодня

Новость № 1. На трассе Тюмень-Омск «поймали» рецидивиста. Депутата регионального отделения «Единой России» Сергея Киселева отправили под арест на 15 суток за вождение трактора без прав. Ранее права у чиновника забирали за вождение в нетрезвом виде.
Новость № 2. В СКР Омской области сообщили о начале проверки в семье женщины-стримера, которая регулярно ведет трансляции в соцсетях, не обращая внимание на плач ребенка. Это не первый раз, когда омичи просят проверить эпатажную мать-блогера. В декабре 2021 года женщина вела трансляции в соцсетях, во время которых собирала деньги на одежду и питание для своей дочери, а также якобы поила пивом своего 8-месячного младенца. А в начале прошлого года дама сообщала подписчикам, что снова беременна, и собирала деньги на алкоголь.
Новость № 3. Промышленники попросили у правительства отсрочку принятия законопроекта о серьезных штрафах за превышение квот выбросов. Объяснили просьбу они тем, что не смогут вовремя модернизировать предприятия из-за санкций. Если законопроект «отодвинут», то предприятия и дальше будут «окуривать» омичей и жителей других промышленных городов безнаказанно.