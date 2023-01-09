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Что делать с новогодней елкой после праздников

Сегодня, 08:10
Живая елка является обязательным украшением Рождества и Нового года. Однако после праздничных дней дерево нужно убирать.

Общественная служба новостей делится правилами утилизации новогодней елки.

После того, как все украшения сняты, елку нужно куда-то вынести. В каждом городе или регионе есть пункты сбора деревьев, которые отправляются на переработку. Сроки приема елок нужно узнать заранее. Допустимо отвозить елки в зоопарк, где они будут использоваться в качестве корма для животных.

Целые елки можно относить в бункеры для крупногабаритного мусора. Выбрасывать деревья можно и в бак. Однако предварительно необходимо отделить ветки от ствола и распилить ствол на несколько частей. В обычный мусорный контейнер или в мусоропровод елку запихивать нельзя.

После утилизации елки становятся средством для обустройства вольеров или кормом для животных. Еловыми щепками посыпают почву, чтобы защитить сельскохозяйственные культуры от промерзаний и сорняков. Окрашенными щепками украшают клумбы и газоны города.

Можно пустить елку и на дрова. Однако важно учесть, что хвойные деревья горят хуже, чем лиственные. Если с елкой ничего не делать, то при долгом хранении она может начать выделять вредный и взрывоопасный газ метан.

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