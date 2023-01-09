Что делать с новогодней елкой после праздников

После того, как все украшения сняты, елку нужно куда-то вынести. В каждом городе или регионе есть пункты сбора деревьев, которые отправляются на переработку. Сроки приема елок нужно узнать заранее. Допустимо отвозить елки в зоопарк, где они будут использоваться в качестве корма для животных.