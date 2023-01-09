Буцаев: РЭО подготовил учебный курс из 20 уроков на тему обращения с ТКО

На уроках рассказывается о законодательном регулировании сферы обращения с отходами и экономике замкнутого цикла. Курс отвечает на вопрос о задачах экотехнопарков и перспективах РОП. Люди получат информацию о том, что делать со старыми автомобильными шинами, электроникой, пластиком, стеклом, бумагой, текстилем и батарейками. На уроках рассказывается о предназначении федеральной и территориальных схем обращения с отходами, раскрываются секреты финансирования отрасли обращения с ТКО и привлечения в нее дополнительных денег. Специалисты говорят о процессе цифровизации отрасли обращения с отходами и роли общественных организаций в ней. Население узнает, как стать эковолонтером и как рассчитываются нормативы в отрасли.