Буцаев: РЭО подготовил учебный курс из 20 уроков на тему обращения с ТКО

Уроки будут полезны всем, а в первую очередь — сотрудникам отрасли и госслужащим. Курс рассказывает о законах в области обращения с твердыми коммунальными отходами и экономике замкнутого цикла. Слушатели познакомятся с расширенной ответственностью производителей (РОП). Им сообщат о работе федеральной и территориальных схем, а также о расчете нормативов в отрасли. Об этом пишет newsnn.ru.
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, недавно был запущен федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». В рамках реформы обращения с мусором уже сделано многое. Новая экономическая система не станет эффективной без участия высококвалифицированных специалистов. В интересах РЭО — чтобы участники отрасли максимально раскрывали свой потенциал.
Для сотрудников отрасли, государственных служащих и студентов высших учебных заведений создали интерактивный учебный курс из 20 уроков. Они посвящены вопросам обращения с ТКО. Уроки разрабатывали топовые спикеры РЭО и главных предприятий в области обращения с ТКО. Учебный курс состоит из ряда блоков — от РОП и нормативов до волонтерства и цифровизации. Авторы курса смогли охватить все направления деятельности Российского экологического оператора и даже больше, заверил Буцаев.
Гендиректор РЭО надеется, что граждане, изучившие курс, получат практическую пользу и начнут применять полученные знания в жизни.
На уроках рассказывается о законодательном регулировании сферы обращения с отходами и экономике замкнутого цикла. Курс отвечает на вопрос о задачах экотехнопарков и перспективах РОП. Люди получат информацию о том, что делать со старыми автомобильными шинами, электроникой, пластиком, стеклом, бумагой, текстилем и батарейками. На уроках рассказывается о предназначении федеральной и территориальных схем обращения с отходами, раскрываются секреты финансирования отрасли обращения с ТКО и привлечения в нее дополнительных денег. Специалисты говорят о процессе цифровизации отрасли обращения с отходами и роли общественных организаций в ней. Население узнает, как стать эковолонтером и как рассчитываются нормативы в отрасли.
Слушатели узнают об актуальной законодательной базе, регулировании тарифов и правилах для операторов в регионах. Лекторы расскажут о работе с предпринимателями, о материальной поддержке проектов, об информсистемах и раздельном сборе отходов.
Буцаев отметил, что можно построить тысячи предприятий с миллиардным финансированием. При этом все будет бесполезно без личной вовлеченности каждого. Специалисты РЭО простым и понятным языком рассказывают о правильном обращении с основными группами отходов. Речь идет о пластике, бумаге, стекле, электронном ломе, шинах и прочем.
Сами уроки представляют собой видеоролики. Каждое видео длится порядка получаса. В уроках представлены графические материалы по разным темам. Изучить все это можно на портале РЭО.