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Будет наказан. Уголовнику, изнасиловавшему девочку в Омске, грозит пожизненный срок

Сегодня, 08:04
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичу, который прятался на кладбище после изнасилования ребенка, грозит долгий срок

Обвиняемый по делу об изнасиловании 9-летней девочки житель Омской области отправится в тюрьму.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении рецидивиста, изнасиловавшего малолетнюю девочку с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Омской области.

28 августа прошлого года 46-летний обвиняемый — Сергей Бояркин встретил в поселке Новоомский незнакомую 9-летнюю девочку. Бывший уголовник, обещая сладости, завлек ее на безлюдный пустырь, где жестоко избил и совершил изнасилование. После злоумышленник скрылся, а девочка выбежала к дороге, где ее заметил и отвез в больницу местный житель.

место, где случилось изнасилованиеместо, где случилось изнасилование
место, где случилось изнасилованиеместо, где случилось изнасилование
место, где случилось изнасилованиеместо, где случилось изнасилование
место, где случилось изнасилование
Фото: Город55

Уже через сутки подозреваемый был задержан в Омске. Мужчина прятался на кладбище. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина полностью признал вину.

Сейчас рассматривается вопрос о направлении уголовного дела в суд. Уголовным кодексом РФ за подобные преступления предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки
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