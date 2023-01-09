Будет наказан. Уголовнику, изнасиловавшему девочку в Омске, грозит пожизненный срок

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении рецидивиста, изнасиловавшего малолетнюю девочку с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Омской области.
28 августа прошлого года 46-летний обвиняемый — Сергей Бояркин встретил в поселке Новоомский незнакомую 9-летнюю девочку. Бывший уголовник, обещая сладости, завлек ее на безлюдный пустырь, где жестоко избил и совершил изнасилование. После злоумышленник скрылся, а девочка выбежала к дороге, где ее заметил и отвез в больницу местный житель.
Уже через сутки подозреваемый был задержан в Омске. Мужчина прятался на кладбище. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина полностью признал вину.
Сейчас рассматривается вопрос о направлении уголовного дела в суд. Уголовным кодексом РФ за подобные преступления предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.