В омскую больницу поступило сразу 12 пострадавших в ДТП

Вечером 7 января в БСМП-1 почти одновременно доставили 12 пострадавших в ДТП. Подробности рассказали в пресс-службе минздрава.
В районе 762 километр трассы Челябинск-Новосибирск столкнулись «Газель» и легковое авто. Пострадали сразу восемь человек. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Четверо остаются в больнице, стольких же — отправили лечиться домой.
Через 45 минут практически на том же месте столкнулись две легковушки. Медикам доставили еще четверых пострадавших. Один из них находится в реанимации, состояние тяжелое. Одного госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Остальных отпустили домой.
Напомним, сегодня мы рассказывали о происшествиях, которые случились в первую неделю 2023 года. Сегодня в регионе было объявлено штормовое предупреждение, поэтому риски ЧП возросли. К омичам обратились с предупреждением.