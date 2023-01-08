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В омскую больницу поступило сразу 12 пострадавших в ДТП

Сегодня, 10:09
Фото: 1MI
иллюстрация
Произошли две аварии подряд. Один пострадавший в реанимации.

Вечером 7 января в БСМП-1 почти одновременно доставили 12 пострадавших в ДТП. Подробности рассказали в пресс-службе минздрава.

В районе 762 километр трассы Челябинск-Новосибирск столкнулись «Газель» и легковое авто. Пострадали сразу восемь человек. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Четверо остаются в больнице, стольких же — отправили лечиться домой.

Через 45 минут практически на том же месте столкнулись две легковушки. Медикам доставили еще четверых пострадавших. Один из них находится в реанимации, состояние тяжелое. Одного госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Остальных отпустили домой.

Напомним, сегодня мы рассказывали о происшествиях, которые случились в первую неделю 2023 года. Сегодня в регионе было объявлено штормовое предупреждение, поэтому риски ЧП возросли. К омичам обратились с предупреждением.

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#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Минздрав#Больница#ДТП#ДТП с пострадавшими#Авария
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