В Омской области ребенок выпил канцелярский клей и попал в больницу

Вечером 7 января в больницу Калачинского района доставили девочку в возрасте 1 год 11 месяцев. Врачи диагностировали химический ожог желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает полиция.
Предварительно установлено, ребенок играл и сделал глоток канцелярского клея. Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку.
Омичей предупреждают, бытовой химии, лекарств, острых и режущих предметов, кипятка не должно быть в доступности детей.
Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 961 сообщение. Возбуждено 28 уголовных дел, большинство из них уже раскрыли. Задержано 27 человек.