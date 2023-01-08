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В Омской области ребенок выпил канцелярский клей и попал в больницу

Сегодня, 03:42
Фото: 1MI
иллюстрация
У девочки химический ожог.

Вечером 7 января в больницу Калачинского района доставили девочку в возрасте 1 год 11 месяцев. Врачи диагностировали химический ожог желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает полиция.

Предварительно установлено, ребенок играл и сделал глоток канцелярского клея. Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку.

Омичей предупреждают, бытовой химии, лекарств, острых и режущих предметов, кипятка не должно быть в доступности детей.

Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 961 сообщение. Возбуждено 28 уголовных дел, большинство из них уже раскрыли. Задержано 27 человек.

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Калачинский район#Полиция#Несчастный случай#Дети, подростки
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