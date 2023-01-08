В активном поиске. Сколько омичей сидят без работы

Омскстат представил данные о занятости и безработице осенью 2022 года. Показатели почти не изменились в сравнении с предыдущими итогами (август–октябрь 2022 года).
Рабочей силой аналитики считают население в возрасте 15 лет и старше. Численность таковых составила 977,1 тысяч человек. Из них свыше 936 тысяч имели работу, почти 41 тысяча — искали дело по душе, числились как безработные.
В целом уровень занятости населения в период с сентября по ноябрь 2022 года составила 60,4%, показатель безработицы — 4,2%. Отметим, с августа по октябрь прошлого года показатели были примерно те же, а вот в летние месяцы уровень безработицы составлял 4,5%.