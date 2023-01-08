В активном поиске. Сколько омичей сидят без работы

В целом уровень занятости населения в период с сентября по ноябрь 2022 года составила 60,4%, показатель безработицы — 4,2%. Отметим, с августа по октябрь прошлого года показатели были примерно те же, а вот в летние месяцы уровень безработицы составлял 4,5%.