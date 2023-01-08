Смертельные аварии, корь в Омской области, прогнозы на 2023 год

В ночь с 6 на 7 января в Христорождественском соборе прошла торжественная литургия. Это главное Рождественское богослужение. На православный праздник в Омске открылся Свято-Никольский Казачий собор. Его реставрировали почти десять лет. 6 января в наш регион вернулись старинные иконы из фондов Омского краеведческого музея. Их отправляли на реставрацию в столицу еще в 2021 году. Специалистам пришлось буквально реанимировать старинные фрагменты.