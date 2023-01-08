Смертельные аварии, корь в Омской области, прогнозы на 2023 год

1 января омичам сообщили, что новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий. Однако экстренные службы продолжили работать в усиленном режиме. А нам стало интересно, каково это, работать под бой курантов. Рассказываем:
Происшествия в новогоднюю ночь все же были. Например, в Колосовском районе водитель заехал на мост и не справился с управлением. Машину упала вниз. Мужчина погиб на месте.
Коммунальщики приготовили для омичей свои новогодние подарки. Жители Черлака утром 1 января оказались без воды. Ресурс отключили из-за аварии, точных сроков ремонта никто не называл. Проблема была актуальна даже спустя три дня.
А 4 января прорыв трубы произошел в Таре. Перекрыли воду на этот раз жителям северных районов. Ремонт длился около шести часов.
5 января в Омске загорелся лагерь мобилизованных. Огонь охватил одну палатку, она полностью выгорела. Еще две пострадали. Обошлось без жертв. Дежурные отреагировали вовремя. Предполагаемая причина — искра от печи.
Тем временем в омские палаточные лагеря после новогодних каникул возвращаются призывники из Югорска и ХМАО. 3 января в зону СВО проводили очередную группу мобилизованных. А 7 января в наш регион вернулись сотрудники сводного отряда полиции. Они охраняли общественный порядок в Херсонской области.
7 января стало известно о гибели старшего сержанта Фаниля Файзулина. Омич был ранен в Херсонской области. Его похоронят на местном кладбище.
На выходных стало известно о разработке новых мер поддержки для переселенцев из Херсона. Те, кто прибыл в Омскую область в октябре 2022 года, смогут получить сертификат на покупку жилья.
3 января Роспотребнадзор сообщил, что за неделю заболеваемость простудой упала на 34%. Ранее в регионе наблюдали резкий рост пациентов с ОРВИ и гриппом. Через пару дней специалисты этого же ведомства преподнесли менее радостные вести: в Омскую область могли завести корь. Это смертельно опасная инфекция, заразиться которой легко.
Подытожим медицинский блок хорошими новостями. Наш регион попал в число субъектов РФ, которые получат субсидию на строительство медучреждений. К 2027 году на Перелета должен появиться детский инфекционный стационар на 300 коек за два миллиарда рублей.
В ночь с 6 на 7 января в Христорождественском соборе прошла торжественная литургия. Это главное Рождественское богослужение. На православный праздник в Омске открылся Свято-Никольский Казачий собор. Его реставрировали почти десять лет. 6 января в наш регион вернулись старинные иконы из фондов Омского краеведческого музея. Их отправляли на реставрацию в столицу еще в 2021 году. Специалистам пришлось буквально реанимировать старинные фрагменты.
7 января в Омске прошел Рождественский полумарафон. Ради забега центр города перекрывали на два дня. Итоги традиционного спортивного состязания уже известны — они здесь.
Первую игру 2023 года «ястребы» провели в гостях у «Автомобилиста». Встреча закончилась с разгромным счетом 7:1 в пользу омичей. Мы подробно описали, как прошел этот матч в Екатеринбурге.
Победную серию прерывали в Новосибирске. 5 января «Сибирь» выиграла у «Авангарда». Финальный счет 3:1. За этой игрой мы наблюдали не менее внимательно — читайте.
Год только начался. Интересно, что он нам готовит? Мы постарались выяснить.
Город55 решил вспомнить, как прошел 2022 год. Мы составили несколько подборок, чтобы подрифтовать на волнах памяти.
Спасение пеликана, царь-гриб и открытие вытрезвителя. Говорим о хорошем:
Ограбление секс-шопа, угон машины «скорой помощи» и заплыв на лодке по омским улицам. Рассказываем о самых забавных происшествиях:
Экс-глава налоговой Владимир Репин, бывшая глава Фонда капитального ремонта Марина Степанова и замминистра строительства Владимир Сычев. Криминальная сторона власти:
Спорт, бизнес, наука VS экология, цены, аварийное жилье. Смотрим, что было плохого и хорошего:
Отравление хлором в бассейне, частичная мобилизация и появление проката самокатов. Вспоминаем главные события минувшего 2022 года: