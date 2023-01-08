Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Смертельные аварии, корь в Омской области, прогнозы на 2023 год

Сегодня, 08:14
Фото: 1MI
иллюстрация
Главные события первой недели 2023 года.

Первые происшествия в Омской области

1 января омичам сообщили, что новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий. Однако экстренные службы продолжили работать в усиленном режиме. А нам стало интересно, каково это, работать под бой курантов. Рассказываем:

Новогодняя ночь на службе. Сотрудники экстренных служб — о работе под бой курантов
Узнать подробнее

Происшествия в новогоднюю ночь все же были. Например, в Колосовском районе водитель заехал на мост и не справился с управлением. Машину упала вниз. Мужчина погиб на месте.

  • В первую неделю 2023 года произошло сразу несколько серьезных ДТП. Так, 3 января в Павлоградском районе при столкновении погибли сразу трое человек, есть пострадавшие. Ход проверки взяла на контроль прокуратура.
  • 4 января в Омском районе иномарка выехала на «встречку». При столкновении погиб водитель, еще двое человек пострадали.
  • На следующий день — вновь смертельная авария. На трассе Челябинск — Новосибирск «легковушка» въехала в большегруз. Двое погибли. Тем временем ГИБДД опубликовало первую сводку по происшествиям. Стало известно, сколько омичей погибло на дорогах в новом году.
  • 6 января произошел очередной инцидент. Угон, погоня и авария. Похититель авто хотел скрыться от правоохранителей, но не вышло. В этот же день случилась трагедия в Тюкалинске. На этот раз без участия машин. Около полуночи загорелся частный дом. В огне погибли мужчина и женщина. Предварительная причина пожара — непотушенная сигарета. В Омске в это время погибла 90-летняя пенсионерка. На нее обрушились обломки печи. К вечеру МЧС представили статистику по инцидентам 2023 года.
  • Рождество не стало поводом для безопасного вождения. 7 января очевидцы сообщили о ДТП в районе «G-Drive Арены». В салоне машины находилась овчарка. Известны подробности. В Марьяновском районе тем временем столкнулись легковой и грузовой автомобили. Медики оценивали состояние сразу 10 человек.  Позже стало известно о гибели одного пострадавшего. Еще одна авария унесла жизнь двухлетней девочки. В Азовском районе столкнулись две иномарки.
  • Перед началом первой рабочей недели 2023 года ДТП случилось в Омском районе. 8 ноября там столкнулись две машины. Трое человек пострадали.

Отключения воды в Омской области

Коммунальщики приготовили для омичей свои новогодние подарки. Жители Черлака утром 1 января оказались без воды. Ресурс отключили из-за аварии, точных сроков ремонта никто не называл. Проблема была актуальна даже спустя три дня.

А 4 января прорыв трубы произошел в Таре. Перекрыли воду на этот раз жителям северных районов. Ремонт длился около шести часов.

Новости вокруг СВО

5 января в Омске загорелся лагерь мобилизованных. Огонь охватил одну палатку, она полностью выгорела. Еще две пострадали. Обошлось без жертв. Дежурные отреагировали вовремя. Предполагаемая причина — искра от печи.

Тем временем в омские палаточные лагеря после новогодних каникул возвращаются призывники из Югорска и ХМАО. 3 января в зону СВО проводили очередную группу мобилизованных. А 7 января в наш регион вернулись сотрудники сводного отряда полиции. Они охраняли общественный порядок в Херсонской области.

7 января стало известно о гибели старшего сержанта Фаниля Файзулина. Омич был ранен в Херсонской области. Его похоронят на местном кладбище.

На выходных стало известно о разработке новых мер поддержки для переселенцев из Херсона. Те, кто прибыл в Омскую область в октябре 2022 года, смогут получить сертификат на покупку жилья.

Заболеваемость в Омской области

3 января Роспотребнадзор сообщил, что за неделю заболеваемость простудой упала на 34%. Ранее в регионе наблюдали резкий рост пациентов с ОРВИ и гриппом. Через пару дней специалисты этого же ведомства преподнесли менее радостные вести: в Омскую область могли завести корь. Это смертельно опасная инфекция, заразиться которой легко.

Подытожим медицинский блок хорошими новостями. Наш регион попал в число субъектов РФ, которые получат субсидию на строительство медучреждений. К 2027 году на Перелета должен появиться детский инфекционный стационар на 300 коек за два миллиарда рублей.

Рождество в Омске

В ночь с 6 на 7 января в Христорождественском соборе прошла торжественная литургия. Это главное Рождественское богослужение. На православный праздник в Омске открылся Свято-Никольский Казачий собор. Его реставрировали почти десять лет. 6 января в наш регион вернулись старинные иконы из фондов Омского краеведческого музея. Их отправляли на реставрацию в столицу еще в 2021 году. Специалистам пришлось буквально реанимировать старинные фрагменты.

7 января в Омске прошел Рождественский полумарафон. Ради забега центр города перекрывали на два дня. Итоги традиционного спортивного состязания уже известны — они здесь.

Как «Авангард» начал год

Первую игру 2023 года «ястребы» провели в гостях у «Автомобилиста». Встреча закончилась с разгромным счетом 7:1 в пользу омичей. Мы подробно описали, как прошел этот матч в Екатеринбурге.

Победную серию прерывали в Новосибирске. 5 января «Сибирь» выиграла у «Авангарда». Финальный счет 3:1. За этой игрой мы наблюдали не менее внимательно — читайте.

Прогнозы на 2023 год

Год только начался. Интересно, что он нам готовит? Мы постарались выяснить.

Омск в 2022 году

Город55 решил вспомнить, как прошел 2022 год. Мы составили несколько подборок, чтобы подрифтовать на волнах памяти.

Спасение пеликана, царь-гриб и открытие вытрезвителя. Говорим о хорошем:

Топ-10 добрых историй, случившихся в 2022 году в Омской области
Узнать подробнее

Ограбление секс-шопа, угон машины «скорой помощи» и заплыв на лодке по омским улицам. Рассказываем о самых забавных происшествиях:

Нарочно не придумаешь. Какие происшествия веселили омичей в 2022 году
Узнать подробнее

Экс-глава налоговой Владимир Репин, бывшая глава Фонда капитального ремонта Марина Степанова и замминистра строительства Владимир Сычев. Криминальная сторона власти:

Обыск к нам приходит. К кому из омских чиновников в 2022 году наведались силовики
Узнать подробнее

Спорт, бизнес, наука VS экология, цены, аварийное жилье. Смотрим, что было плохого и хорошего:

Взгляд со стороны. Омск собрал о себе немало противоречивых мнений за 2022 год
Узнать подробнее

Отравление хлором в бассейне, частичная мобилизация и появление проката самокатов. Вспоминаем главные события минувшего 2022 года:

Пожар в Называевске, ковид и спасение Шара. Главные события 2022 года
Узнать подробнее
#Общество#Город#Происшествия#Экономика#Спорт#Политика#Новости#Омск#Омская область#ХМАО#Югра#Екатеринбург#Новосибирск#Владимир Репин#Марина Степанова#Владимир Сычев#ДТП#Соцсети#Авангард#Мэрия#Деньги
Подпишитесь
«Когда весна придет, не знаю»: что говорят синоптики о ближайшей смене времен года
Сегодня, 04:24
Пугающая тенденция. Омские вандалы вновь взялись рушить новогодние скульптуры
Сегодня, 04:44
Огненный старт. Какие происшествия уже случились в Омске в 2023 году
Сегодня, 07:54
Метель и 40 градусов. В Омске будет холоднее, чем на Северном полюсе
Сегодня, 06:53
В Омской области ребенок выпил канцелярский клей и попал в больницу
Сегодня, 03:42