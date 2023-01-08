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С ребенком в салоне. В жуткую метель под Омском столкнулись две иномарки

Сегодня, 11:49
Фото: 1MI
иллюстрация

Автомобиль с 6-летней девочкой врезался в иномарку под Омском

Водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Сегодня, 8 января, около 15:50 стало известно об аварии с пострадавшими в Омском районе. Детали рассказали в региональной Госавтоинспекции.

46-летняя женщина за рулем «Nissan Juke» ехала по дороге Троицкое-Чукреевка. В районе 14 километра не справилась с управлением, выехала на «встречку» и столкнулась с «Ford» под управлением 41-летнего мужчины.

В салоне «Nissan Juke» в детском кресле находилась шестилетняя девочка. В салоне «Ford» была 37-летняя женщина. Обеих на месте осмотрели медики, отпустили домой.

Известно, что признаков опьянения у водителей не было. Сейчас по факту аварии ведется проверка.

#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омский район#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Полиция#ГИБДД
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