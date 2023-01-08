С ребенком в салоне. В жуткую метель под Омском столкнулись две иномарки

Сегодня, 8 января, около 15:50 стало известно об аварии с пострадавшими в Омском районе. Детали рассказали в региональной Госавтоинспекции.
46-летняя женщина за рулем «Nissan Juke» ехала по дороге Троицкое-Чукреевка. В районе 14 километра не справилась с управлением, выехала на «встречку» и столкнулась с «Ford» под управлением 41-летнего мужчины.
В салоне «Nissan Juke» в детском кресле находилась шестилетняя девочка. В салоне «Ford» была 37-летняя женщина. Обеих на месте осмотрели медики, отпустили домой.
Известно, что признаков опьянения у водителей не было. Сейчас по факту аварии ведется проверка.