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Просто взял и ушел. Судимый омич вновь нарушил закон из-за бутылки крепкого

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI
иллюстрация

Ранее судимый омич не заплатил за алкоголь и скрылся

Мужчина признал вину, его задержали во дворе собственного дома.

Вечером 6 января сотрудники Росгвардии получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из магазинов поселка Черлак. На месте обнаружили женщину. Она пояснила, что произошло.

Неизвестный посетитель просил продать алкоголь в долг. Продавщица отказала. Тогда мужчина просто взял бутылку горячительного и вышел. Сотрудница требовала оставить неоплаченный товар, но тщетно.

Правоохранители просмотрели записи с камеры видеонаблюдения в торговом зале. Подозреваемого узнали — его уже задерживали ранее. Мужчина вместе с товаром оказался во дворе своего дома.

42-летний омич признал вину. Его доставили в полицию для дальнейших разбирательств. Отметим, ранее задержанный был неоднократно судим за имущественные преступления.

#Происшествия#Новости#Общество#Омская область#Черлакский район#Росгвардия#Полиция#Преступление
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