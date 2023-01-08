Просто взял и ушел. Судимый омич вновь нарушил закон из-за бутылки крепкого

Вечером 6 января сотрудники Росгвардии получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из магазинов поселка Черлак. На месте обнаружили женщину. Она пояснила, что произошло.
Неизвестный посетитель просил продать алкоголь в долг. Продавщица отказала. Тогда мужчина просто взял бутылку горячительного и вышел. Сотрудница требовала оставить неоплаченный товар, но тщетно.
Правоохранители просмотрели записи с камеры видеонаблюдения в торговом зале. Подозреваемого узнали — его уже задерживали ранее. Мужчина вместе с товаром оказался во дворе своего дома.
42-летний омич признал вину. Его доставили в полицию для дальнейших разбирательств. Отметим, ранее задержанный был неоднократно судим за имущественные преступления.