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Промышленный центр? Омичи стали производить больше сыра и масла, но меньше химии

Сегодня, 05:53
Фото: 1MI
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Омичи стали производить почти вдвое больше сливочного масла

Статистики рассказали об обстановке в сфере промышленного производства.

В ноябре 2022 года промышленное производство в Омской области выросло на 11,4%. Показатели сравнивали с данными за ноябрь 2021 года. Аналитику представил Омскстат.

Рост на 12,6% наблюдался в обрабатывающем секторе, на 3,3% — в энергетике, тепло- и газоснабжении. Также в ноябре увеличилось производство электрооборудования, транспорта, неметаллической минеральной продукции, компьютер, нефтепродуктов, напитков, резиновых и пластмассовых изделий.

Выпуск пищевых продуктов вырос на 2,1%. Так, почти вдвое больше стали производить сливочного масла. На 40,5% увеличился выпуск сыров. Также положительная динамика была в производстве свинины, молока, колбасы. 

А вот химических веществ и продуктов стало меньше. Сократился выпуск металлургических, металлических изделий, прицепов и т. д. Снижение объемов наблюдалось в сырьевом секторе экономики — на 18,6%. Показатели упали в сферах водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов, ликвидации загрязнений. 

В целом за январь — ноябрь 2022 года индекс промышленного производства вырос на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Напомним, ранее статистики опубликовали аналитику рынка труда в Омской области.

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#Общество#Экономика#Новости#Омская область#Омск#Статистика#Производство#Омскстат
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