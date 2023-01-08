При столкновении под Омском пострадали сразу три человека

В Омском районе произошло ДТП с пострадавшими. Подробности сообщили в областной полиции. Об аварии стало известно 7 января в 20:00.
46-летний водитель «Subaru Tribeca» ехал по автодороге Омск-Нижняя Омка. В районе 28 километра не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с «Lada 2107».
В результате происшествия 37-летний водитель и 46-летняя пассажирка «Жигули» были госпитализированы. Также в больницу попала и 45-летняя женщина, она находилась в салоне иномарки. Сообщается, у пострадавших различные травмы, в том числе переломы.
Сейчас все детали ДТП выясняют правоохранители. Ведется проверка.