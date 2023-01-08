Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

При столкновении под Омском пострадали сразу три человека

Сегодня, 05:22
Фото: 1MI
иллюстрация
Иномарка выехала на встречную полосу.

В Омском районе произошло ДТП с пострадавшими. Подробности сообщили в областной полиции. Об аварии стало известно 7 января в 20:00.

46-летний водитель «Subaru Tribeca» ехал по автодороге Омск-Нижняя Омка. В районе 28 километра не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с «Lada 2107».

В результате происшествия 37-летний водитель и 46-летняя пассажирка «Жигули» были госпитализированы. Также в больницу попала и 45-летняя женщина, она находилась в салоне иномарки. Сообщается, у пострадавших различные травмы, в том числе переломы.

Сейчас все детали ДТП выясняют правоохранители. Ведется проверка.

#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#Авария#Полиция#ДТП с пострадавшими
Подпишитесь
Топ-10 добрых историй, случившихся в 2022 году в Омской области
Вчера, 04:02
«Когда весна придет, не знаю»: что говорят синоптики о ближайшей смене времен года
Сегодня, 04:24
Пугающая тенденция. Омские вандалы вновь взялись рушить новогодние скульптуры
Сегодня, 04:44
Нарочно не придумаешь. Какие происшествия веселили омичей в 2022 году
6 января 05:35
С начала года на дорогах в Омской области погибло 6 человек
6 января 04:53
В Омской области ребенок выпил канцелярский клей и попал в больницу
Сегодня, 03:42