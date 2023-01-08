Омские полицейские вернулись из Херсонской области

Вечером 7 января пресс-служба областного УМВД сообщила, что в регион вернулись сотрудники сводного отряда полиции. Они были в служебной командировке в Херсонской области.
На железнодорожном вокзале прошла торжественная встреча правоохранителей. На присоединенной территории они охраняли общественный порядок. Прибывших встречали начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Вячеслав Крючков, руководители местных подразделений и органов внутренних дел, коллеги, родные и близкие.
Отметим, командировка в Херсонскую область продлилась шесть месяцев.