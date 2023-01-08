Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омские полицейские вернулись из Херсонской области

Сегодня, 03:04
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
иллюстрация
Командировка длилась полгода.

Вечером 7 января пресс-служба областного УМВД сообщила, что в регион вернулись сотрудники сводного отряда полиции. Они были в служебной командировке в Херсонской области.

На железнодорожном вокзале прошла торжественная встреча правоохранителей. На присоединенной территории они охраняли общественный порядок. Прибывших встречали начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Вячеслав Крючков, руководители местных подразделений и органов внутренних дел, коллеги, родные и близкие.

Отметим, командировка в Херсонскую область продлилась шесть месяцев.

В Омске похоронят старшего сержанта, погибшего во время специальной военной операции
Узнать подробнее
#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новости#Омская область#Омск#Херсон#Полиция#Командировка
Подпишитесь
Топ-10 добрых историй, случившихся в 2022 году в Омской области
Вчера, 04:02
«Когда весна придет, не знаю»: что говорят синоптики о ближайшей смене времен года
Сегодня, 04:24
Пугающая тенденция. Омские вандалы вновь взялись рушить новогодние скульптуры
Сегодня, 04:44
Нарочно не придумаешь. Какие происшествия веселили омичей в 2022 году
6 января 05:35
С начала года на дорогах в Омской области погибло 6 человек
6 января 04:53
В Омской области ребенок выпил канцелярский клей и попал в больницу
Сегодня, 03:42