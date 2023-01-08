Огненный старт. Какие происшествия уже случились в Омске в 2023 году

За первую неделю 2023 года в Омской области было 49 пожаров. Погибло пять человек. Спасти удалось 13 омичей. Итоги праздничных выходных представили в областном МЧС.
Частые причины возгораний с летальным исходом — неосторожное обращение с огнем (17 случаев), непотушенные окурки, неправильное использование печного отопления и обогревателей (по 9 случаев).
Ежедневно в подразделениях регионального МЧС трудятся около 600 пожарных. Сейчас сотрудники планируют усилить профилактическую работу с населением. В преддверии грядущих морозов риски происшествий растут.
«Мы напоминаем омичам: будьте осторожны с огнем, при курении. В морозную погоду не допускайте перекала печи, следите за ней при топке. При использовании электрообогревателей также не используйте их без присмотра, не перегружайте электросети», — отметили в МЧС.
При возникновении опасной ситуации звоните 101.