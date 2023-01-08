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Огненный старт. Какие происшествия уже случились в Омске в 2023 году

Сегодня, 07:54
Фото: 1MI
иллюстрация

В 2023 году в Омской области произошло уже 49 пожаров

Спасатели подвели итоги первой недели нового года.

За первую неделю 2023 года в Омской области было 49 пожаров. Погибло пять человек. Спасти удалось 13 омичей. Итоги праздничных выходных представили в областном МЧС.

Частые причины возгораний с летальным исходом — неосторожное обращение с огнем (17 случаев), непотушенные окурки, неправильное использование печного отопления и обогревателей (по 9 случаев).

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Ежедневно в подразделениях регионального МЧС трудятся около 600 пожарных. Сейчас сотрудники планируют усилить профилактическую работу с населением. В преддверии грядущих морозов риски происшествий растут.

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«Мы напоминаем омичам: будьте осторожны с огнем, при курении. В морозную погоду не допускайте перекала печи, следите за ней при топке. При использовании электрообогревателей также не используйте их без присмотра, не перегружайте электросети», — отметили в МЧС.

При возникновении опасной ситуации звоните 101.

#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области
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