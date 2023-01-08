Не выходи из комнаты. Омичей предупреждают о грядущей опасности на улице

Сотрудники регионального МЧС со ссылкой на прогнозы синоптиков предупреждают об аномально холодной температуре. С 9 по 13 января в Омской области среднесуточная норма будет превышена на 10 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься до -40 градусов, днем — до -32. Ранее мы публиковали подробный прогноз: