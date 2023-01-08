Метель и 40 градусов. В Омске будет холоднее, чем на Северном полюсе

Омские синоптики опубликовали свежий прогноз погоды. Теперь мы знаем, как стартует первая рабочая неделя 2023 года. Уже сегодня, 8 января, ночью резко похолодает до -40 градусов. Будет идти снег. Ожидают метель и изморозь. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 21 метра в секунду.