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Метель и 40 градусов. В Омске будет холоднее, чем на Северном полюсе

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
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В Омской области резко похолодает до -40

Заморозки ожидаются не только ночью, но и днем.

Омские синоптики опубликовали свежий прогноз погоды. Теперь мы знаем, как стартует первая рабочая неделя 2023 года. Уже сегодня, 8 января, ночью резко похолодает до -40 градусов. Будет идти снег. Ожидают метель и изморозь. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 21 метра в секунду.

Утром 9 января на работу омичи поедут в мороз. Температура воздуха днем достигнет -30. Местами пойдет небольшой снег. Порывы ветра от 8 до 13 метров в секунду.

В ночь на вторник похолодает до -37 градусов. Осадки сохранятся. А вот днем 10 января снега не ожидается. Столбик термометра не опустится ниже -31.

Резкий мороз вновь ударит ночью на 11 января. Температура воздуха достигнет -40 градусов. При этом осадков не прогнозируют. В среду днем -25…-30. Местами небольшой снег. Порывы ветра не превысят 9 метров в секунду, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС

Для сравнения, по данным открытых интернет-источников температура на Северном полюсе 8 и 9 ноября не превышает -23 градусов.

#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Ухудшение погоды#Прогнозы#Заморозки#Метель
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