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Кошку сбросили с высотки, вандалы разрушили скульптуры, а Омск накрыла жуткая метель

Сегодня, 14:00
Фото: 1MI
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Кошку выкинули из окна

Бедное животное пролетело несколько этажей, рухнуло на землю и тяжело умирало. Очевидцы происшествия отрицают несчастный случай. К делу хотят привлечь полицию. Подробности:

Жестокая смерть. В Омске кошку сбросили с окна 16-этажки
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Вандалы в Омске

Новый год прошел. Казалось бы, можно оставить снежные скульптуры в покое, они и актуальность-то теряют. Но нет… Горожане вновь сообщают о разрушенных ледяных изваяниях. На этот раз досталось кролику:

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Метель в Омске сегодня

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни. Спойлер: первая рабочая неделя 2023 года начнется, мягко говоря, морозно. Омичей неспроста предупреждают об опасностях на улице и дома. Тем более, что даже без аномальных холодов в регионе нашлось место десяткам происшествий — итоги первой недели года от МЧС. Тем временем дорожники борются с последствиями снегопада. Вернее, пытаются бороться. Мы же заглянули дальше — в весну. Долгосрочный прогноз:

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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Животные#Соцсети#Вандалы#Скульптура#Метель#Ухудшение погоды
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