Кошку сбросили с высотки, вандалы разрушили скульптуры, а Омск накрыла жуткая метель

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни. Спойлер: первая рабочая неделя 2023 года начнется, мягко говоря, морозно. Омичей неспроста предупреждают об опасностях на улице и дома. Тем более, что даже без аномальных холодов в регионе нашлось место десяткам происшествий — итоги первой недели года от МЧС. Тем временем дорожники борются с последствиями снегопада. Вернее, пытаются бороться. Мы же заглянули дальше — в весну. Долгосрочный прогноз: