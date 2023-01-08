Кошку сбросили с высотки, вандалы разрушили скульптуры, а Омск накрыла жуткая метель

Бедное животное пролетело несколько этажей, рухнуло на землю и тяжело умирало. Очевидцы происшествия отрицают несчастный случай. К делу хотят привлечь полицию. Подробности:
Новый год прошел. Казалось бы, можно оставить снежные скульптуры в покое, они и актуальность-то теряют. Но нет… Горожане вновь сообщают о разрушенных ледяных изваяниях. На этот раз досталось кролику:
Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни. Спойлер: первая рабочая неделя 2023 года начнется, мягко говоря, морозно. Омичей неспроста предупреждают об опасностях на улице и дома. Тем более, что даже без аномальных холодов в регионе нашлось место десяткам происшествий — итоги первой недели года от МЧС. Тем временем дорожники борются с последствиями снегопада. Вернее, пытаются бороться. Мы же заглянули дальше — в весну. Долгосрочный прогноз: