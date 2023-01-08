«Когда весна придет, не знаю»: что говорят синоптики о ближайшей смене времен года

Примерно то же обещает и Яндекс. Погода. Март, по данным этого сервиса, не будет слишком морозным для омичей: уже 5 марта температура впервые поднимется выше нуля. Однако дальше будут заметные колебания. 6 марта столбик термометра опустится до минус 13, к 11 марта поднимется до плюс одного, потом опустится до минус одного, а к 15 марта поднимется до плюс шести. Дальше будет полоса похолодания, и даже 29 марта будет минус 15. Это значит, что чудес не будет и снег растает только в апреле.