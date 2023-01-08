«Когда весна придет, не знаю»: что говорят синоптики о ближайшей смене времен года

В списке вечнозеленых вопросов, которые мы задаем себе в середине зимы, есть один совершенно очевидный для этого времени года. Когда, наконец, начнется весна? Мы знаем примерные параметры (самый конец марта — начало апреля), понимаем, что прогнозы погоды очень неточны даже в масштабах пары недель, не говоря уже про два-три месяца, но все же хотели бы получить точный ответ на этот вопрос. Давайте посмотрим, что известно прямо сейчас.
Последние восемь лет — самые теплые в истории метеонаблюдений, и одни специалисты связывают это с парниковым эффектом, а другие, настроенные более скептически, констатируют, что метеонаблюдения начались не так давно и данных для анализа все еще недостаточно. В любом случае в 2023 году парниковый эффект не обеспечит нам аномально раннюю весну — но определенные колебания в ту или эту сторону возможны.
Глава Гидрометцентра уже выдал приблизительный прогноз на календарную весну-2023. Из него следует, что температуры будут ниже нормы на два-три градуса, так что холодные воздушные массы немного задержатся над Сибирью, а снежный покров сойдет чуть позже обычного.
Примерно то же обещает и Яндекс. Погода. Март, по данным этого сервиса, не будет слишком морозным для омичей: уже 5 марта температура впервые поднимется выше нуля. Однако дальше будут заметные колебания. 6 марта столбик термометра опустится до минус 13, к 11 марта поднимется до плюс одного, потом опустится до минус одного, а к 15 марта поднимется до плюс шести. Дальше будет полоса похолодания, и даже 29 марта будет минус 15. Это значит, что чудес не будет и снег растает только в апреле.
Кстати, и в первый апрельский день будет достаточно холодно — минус семь. А вот дальше весна вступит, наконец, в свои права. Среднесуточная температура в этом месяце составит, по данным Гидрометцентра, приемлемые семь-восемь градусов тепла. В последнюю декаду апреля в Омск вполне может прийти лето, а к 1 мая может похолодать (такое мы видели уже не раз).
Стоит уточнить, что все эти прогнозы носят исключительно предварительный характер. Специалисты вернутся к проблеме за две-три недели до начала календарной весны, а значит, в середине февраля погодные перспективы могут существенно измениться.
Еще можно вспоминать народные приметы. Например, теплую и раннюю весну нам обещают в том случае, если осень была холодной (к нашей ситуации это не относится). Если осень была теплая, затяжная и не особо пасмурная — приметы сулят позднюю и дождливую весну. После теплого января будет морозный март, потому что природа стремится к равновесию; по той же причине после морозов в конце февраля должна наступить оттепель в начале марта.
Верить приметам или нет — вопрос личного выбора. В любом случае омичам стоит надеяться на лучшее и помнить, что весна неизбежна.