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Более 5000 омских предпринимателей прошли бесплатное обучение бизнесу

Сегодня, 09:26
Фото: 1MI
иллюстрация
Центр «Мой бизнес» подвел итоги 2022 года.

Омский центр «Мой бизнес» подвел итоги 2022 года. Бесплатное обучение прошли более пяти тысяч действующих и будущих предпринимателей. Всего за год проведено 105 мероприятий, сообщает облправительство.

Самые популярные форматы — семинары, вебинары, тренинги, мастер-классы. За прошлый год прошло 10 крупных форумов, в частности «ИННОСИБ», «PRОмск», Форум ремесленников.

Планы на 2023 год уже известны. Местные предприниматели могут получить годовой бесплатный доступ к базе знаний Университета «Синергия». Деятельность центра «Мой бизнес» координирует областное Минэкономики. Подробную информацию можно уточнить по телефонам горячей линии: 95-77-75 и 8-800-2019-587.

#Экономика#Общество#Новости#Омск#Омская область#Образование#Бизнес#Предприниматель
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