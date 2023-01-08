Более 5000 омских предпринимателей прошли бесплатное обучение бизнесу

Планы на 2023 год уже известны. Местные предприниматели могут получить годовой бесплатный доступ к базе знаний Университета «Синергия». Деятельность центра «Мой бизнес» координирует областное Минэкономики. Подробную информацию можно уточнить по телефонам горячей линии: 95-77-75 и 8-800-2019-587.