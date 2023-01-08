Более 5000 омских предпринимателей прошли бесплатное обучение бизнесу

Омский центр «Мой бизнес» подвел итоги 2022 года. Бесплатное обучение прошли более пяти тысяч действующих и будущих предпринимателей. Всего за год проведено 105 мероприятий, сообщает облправительство.
Самые популярные форматы — семинары, вебинары, тренинги, мастер-классы. За прошлый год прошло 10 крупных форумов, в частности «ИННОСИБ», «PRОмск», Форум ремесленников.
Планы на 2023 год уже известны. Местные предприниматели могут получить годовой бесплатный доступ к базе знаний Университета «Синергия». Деятельность центра «Мой бизнес» координирует областное Минэкономики. Подробную информацию можно уточнить по телефонам горячей линии: 95-77-75 и 8-800-2019-587.