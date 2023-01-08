Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

А снег идет. Омские дорожники рассказали о борьбе с метелью

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
иллюстрация

От снега Омск очищают 220 машин и 300 человек

Ночью планируется вывезти убранный снег.

Омские дорожники устраняют последствия мощного снегопада. Об этом заявили в пресс-службе мэрии. Осадки идут больше суток и, по прогнозам синоптиков, продолжатся в ближайшее время.

Чиновники сообщают, на уборку дорог и улиц выведены все подразделения «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». Участки обрабатывают привогололедными материалами, очищают посадочные площадки, заездные карманы остановок и подходы к пешеходным переходам.

Рабочие приступили к прометанию мостов, путепроводов, гостевых и основных маршрутов. Ночью планируется зайти на отдаленные и второстепенные дороги. Упор сделают на вывоз снега.

К зимней уборке города привлекут 220 единиц техники и более 300 человек. Напомним, ранее мы сообщали прогноз погоды на ближайшие дни.

Метель и 40 градусов. В Омске будет холоднее, чем на Северном полюсе
Узнать подробнее
#Город#Новости#Омск#Мэрия#Уборка снега#Метель#Снегопад
Подпишитесь
Смертельные аварии, корь в Омской области, прогнозы на 2023 год
Сегодня, 08:14
«Когда весна придет, не знаю»: что говорят синоптики о ближайшей смене времен года
Сегодня, 04:24
Пугающая тенденция. Омские вандалы вновь взялись рушить новогодние скульптуры
Сегодня, 04:44
Огненный старт. Какие происшествия уже случились в Омске в 2023 году
Сегодня, 07:54
Метель и 40 градусов. В Омске будет холоднее, чем на Северном полюсе
Сегодня, 06:53
В Омской области ребенок выпил канцелярский клей и попал в больницу
Сегодня, 03:42