А снег идет. Омские дорожники рассказали о борьбе с метелью

Омские дорожники устраняют последствия мощного снегопада. Об этом заявили в пресс-службе мэрии. Осадки идут больше суток и, по прогнозам синоптиков, продолжатся в ближайшее время.
Чиновники сообщают, на уборку дорог и улиц выведены все подразделения «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». Участки обрабатывают привогололедными материалами, очищают посадочные площадки, заездные карманы остановок и подходы к пешеходным переходам.
Рабочие приступили к прометанию мостов, путепроводов, гостевых и основных маршрутов. Ночью планируется зайти на отдаленные и второстепенные дороги. Упор сделают на вывоз снега.
К зимней уборке города привлекут 220 единиц техники и более 300 человек. Напомним, ранее мы сообщали прогноз погоды на ближайшие дни.