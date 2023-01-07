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В планы ремонта на 2023 год включили 37 омских дорог

Сегодня, 05:41
Фото: Антон Засимов / 1MI
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Уже заключены контракты на 97% общего объема работ.

Появился точный список дорог, которые в текущем году будут ремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Омской области это 37 объектов, расположенных в разных частях региона. Одни дороги ждет простой ремонт, другие — капитальный, третьи — реконструкция.

Ремонт:

  • Омск — Муромцево — Седельниково (261–265-й км);
  • Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка (77–85-й км);
  • Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка (128–138-й км);
  • Обход рабочего поселка Полтавка: «Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка» — «Исилькуль — Полтавка» (7–11-й км);
  • Сыропятское — Кормиловка — Калачинск (80–83-й км);
  • Тюкалинск — Большие Уки (69–74-й км);
  • Омск — Одесское — граница Республики Казахстан (79–83-й км);
  • Называевск — Исилькуль (20–22-й км);
  • Крутинка — Называевск (10–12-й км);
  • Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим (153–163-й км);
  • Горьковское — Калачинск — Оконешниково (46–52-й км).

Капитальный ремонт:

  • Называевск — Тюкалинск (45–54-й км);
  • Крутинка — Называевск (41–51-й км);
  • Сыропятское — Кормиловка — Калачинск (40–50-й км, 2-й этап — 46–50-й км).

Реконструкция:

  • Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области (8–32-й км, 1-й этап -13–19-й км, позже 2-й этап).
Омск — Муромцево — Седельниково, участок 261–265 км; Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка, участок 77– 85 км; Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка, участок 128 — 138 км; Обход р. п. Полтавка («Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка» — «Исилькуль — Полтавка»), участок 7 — 11 км; Сыропятское — Кормиловка — Калачинск, участок 80 — 83 км; Тюкалинск — Большие Уки, участок 69 — 74 км; Омск — Одесское — граница Республики Казахстан, участок 79 — 83; Называевск — Исилькуль, участок 20 — 22 км; Крутинка — Называевск, участок 10 — 12 км; Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим, участок 153 — 163 км; Горьковское — Калачинск — Оконешниково, участок 46 — 52 км.

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© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»
Омск — Муромцево — Седельниково, участок 261–265 км; Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка, участок 77– 85 км; Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка, участок 128 — 138 км; Обход р. п. Полтавка («Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка» — «Исилькуль — Полтавка»), участок 7 — 11 км; Сыропятское — Кормиловка — Калачинск, участок 80 — 83 км; Тюкалинск — Большие Уки, участок 69 — 74 км; Омск — Одесское — граница Республики Казахстан, участок 79 — 83; Называевск — Исилькуль, участок 20 — 22 км; Крутинка — Называевск, участок 10 — 12 км; Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим, участок 153 — 163 км; Горьковское — Калачинск — Оконешниково, участок 46 — 52 км.

Читать далее: http://omskregion.info/news/118250-stalo_izvestno_gde_v_omskoy_oblasti_otremontiruyut/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2FVOmskoj_oblasti_v2023_godu_otremontiruyut_37_uchastkov_avtomobilnykh_dorog--c56ff148e0a1743ce28ec3e4043895a3
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

На данный момент заключены контракты на 97% общего объема работ. Ремонтом дорожного полотна дело не ограничится: областные власти обещают обустраивать пешеходные переходы.

— Помимо районных магистралей, уделим внимание дорогам внутри сел и деревень, а также дорогам, ведущим к СНТ, — уточнил губернатор Александр Бурков. — Поручения об увеличении финансирования этих статей я дал профильным ведомствам и мэрии во время своего ежегодного послания.

 

#Николай Эйхвальд#Строительство#Новости#Ремонт дорог
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