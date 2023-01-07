В планы ремонта на 2023 год включили 37 омских дорог

Появился точный список дорог, которые в текущем году будут ремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Омской области это 37 объектов, расположенных в разных частях региона. Одни дороги ждет простой ремонт, другие — капитальный, третьи — реконструкция.