В Омской области появятся еще три пункта социального проката

Три новых пункта социального проката появятся в нашем регионе в 2023 году. Речь о пунктах на базе комплексных центров региона, в которых семьи из «группы риска» (то есть с низким доходом) смогут брать в аренду предметы первой необходимости для маленьких детей, а также игровое оборудование, спортивный инвентарь, детскую мебель. Срок использования всего этого — один год, платить за аренду не придется.
Стоит отметить, что в Омской области уже работают четыре таких пункта — в Большереченском, Исилькульском, Одесском и Муромцевском районах. Теперь к ним прибавятся пункты в Москаленском и Черлакском районах, а также в Октябрьском округе Омска, на базе комплексного центра «Вдохновение». Эти пункты откроются на деньги из федерального гранта. В общей сложности выделено 15 млн рублей, чтобы не только снабжать семьи с низким доходом всем необходимым, но и оказывать им комплексную помощь.