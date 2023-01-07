В Омской области появятся еще три пункта социального проката

Стоит отметить, что в Омской области уже работают четыре таких пункта — в Большереченском, Исилькульском, Одесском и Муромцевском районах. Теперь к ним прибавятся пункты в Москаленском и Черлакском районах, а также в Октябрьском округе Омска, на базе комплексного центра «Вдохновение». Эти пункты откроются на деньги из федерального гранта. В общей сложности выделено 15 млн рублей, чтобы не только снабжать семьи с низким доходом всем необходимым, но и оказывать им комплексную помощь.