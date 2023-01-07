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В Омской области появятся еще три пункта социального проката

Сегодня, 08:07
Фото: Photobank Ura Media / Город55
иллюстрация
В них можно будет будет бесплатно брать вещи первой необходимости для детей.

Три новых пункта социального проката появятся в нашем регионе в 2023 году. Речь о пунктах на базе комплексных центров региона, в которых семьи из «группы риска» (то есть с низким доходом) смогут брать в аренду предметы первой необходимости для маленьких детей, а также игровое оборудование, спортивный инвентарь, детскую мебель. Срок использования всего этого — один год, платить за аренду не придется.

Стоит отметить, что в Омской области уже работают четыре таких пункта — в Большереченском, Исилькульском, Одесском и Муромцевском районах. Теперь к ним прибавятся пункты в Москаленском и Черлакском районах, а также в Октябрьском округе Омска, на базе комплексного центра «Вдохновение». Эти пункты откроются на деньги из федерального гранта. В общей сложности выделено 15 млн рублей, чтобы не только снабжать семьи с низким доходом всем необходимым, но и оказывать им комплексную помощь.

#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Помощь малоимущим
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