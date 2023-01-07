Топ-10 добрых историй, случившихся в 2022 году в Омской области

Все знают, что в Омскую область каждое лето прилетают пеликаны. Один из них вообразил себя суровой северной птицей и не отправился зимовать на юг. Ночью в самые сильные морозы его нашел в сугробе житель Колосовского района. Он передал птицу соседям.
Ее положили недалеко от печи. Сначала он почти не подавал признаков жизни. Но, постепенно отогреваясь, пришел в себя и устроил водные процедуры в принесенном ему тазу. Огромная птица отправилась исследовать книжный шкаф, стянула покрывало с кровати, а потом невозмутимо забралась на нее.
Пернатого гостя, который почувствовал себя у спасителей уж слишком как дома, переместили в теплую баню. Он снисходительно съел принесенную рыбу и после этого даже перестал шипеть на приютивших его хозяев.
На следующий день пеликана передали в Большереченский зоопарк. Обследование показало, что с краснокнижной птицей все в порядке. Зимовать спасенный будет в зоопарке, а весной полетит искать себе пару.
В прошлые новогодние каникулы исполнилась давняя мечта омички Натальи Перешивки. Она работала кондуктором на автобусе № 109 и прославилась далеко за пределами нашего города за доброжелательность и необычный внешний вид. В каждый рейс она выходила в форме стюардессы. О ней узнали даже в департаменте транспорта Москвы и пригласили туда в гости.
Несмотря на давнюю мечту о воздушной карьере, Наталья ни разу в жизни не летала на самолете. И в январе 2022 года это, наконец, осуществилось.
6 мая в Называевске случился самый страшный пожар за всю его историю. В огне погибли десятки домашних животных, которых хозяева просто не успели вытащить. Кот Василий потратил одну из своих девяти жизней и вопреки всему смог спастись.
Когда обгоревшее животное обнаружила волонтер из Омска, на него нельзя было смотреть без слез. Подушечки лап кота превратились в кровавое месиво. Животное отдали на передержку, где ему ставили антибиотики и лечили до полного выздоровления. История котика, разошедшаяся по соцсетям, так тронула Надежду Хохлову, что она решила забрать его себе. Теперь у Василия есть омская прописка и любящая семья.
Это лето выдалось невероятно урожайным на грибы в Омской области. Местные жители возвращались с тихой охоты даже не с корзинами, а с полными кузовами автомобилей. Однако переплюнуть результат Романа Седельникова в этом году не получилось ни у кого. В лесу возле поселка Омский мужчина нашел гигантский белый гриб. На удивление грибной царь оказался даже не слишком червивым, но был уже старым и, скорее всего, невкусным. Поэтому Роман оставил трофей в лесу, предварительно сфотографировав и взвесив его. Гриб вытянул на три килограмма.
2 октября произошло событие, которого омские болельщики ждали четыре года. Открылась хоккейная «Арена Омск» и «Авангард» смог вернуться домой. Шестиэтажное здание рассчитано на 12 тысяч человек.
Напомним, предыдущая арена, построенная при участии «Сибнефти» Романа Абрамовича и бывшего тогда губернатором Леонида Полежаева, просуществовала всего 11 лет. В 2018 году в стенах здания обнаружили трещины и приняли решение его снесли. В этом же году появилась ясность с судьбой нового стадиона. Основные средства на его строительство в рамках концессионного соглашения выделили Федерация и Газпром — по 5 млрд рублей. Еще около 650 млн рублей добавил регион.
Арены в Омске и Новосибирске возводились к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Несмотря на то, что из-за всем известных событий его отменили, строительство продолжилось.
И вот «Авангард» уже половину сезона играет на новой «Арене Омск», а в Новосибирске в очередной раз в конце декабря перенесли срок сдачи — на неопределенный срок.
Вероника Гофман родилась глухой. Однако это не помешало ей получить образование и стать профессионалом. Она — мастер-бровист. А сейчас еще стала блогером — ведет курс для девушек с такими же сложностями, как у нее и помогает им открыть свое дело. Сейчас у нее более 51 тысячи подписчиков.
В ноябре она участвовала во всероссийском конкурсе красоты среди глухих и слабослышащих «Тихая красота» и победила. Это могло произойти еще в прошлом году. Девушка подавала заявку раньше, но в 2021-м писала диплом, поэтому решила отложить осуществление мечты.
И вот все сбылось. В следующем году омичка будет представлять Россию на международном конкурсе красоты в Мексике.
Беда случилась в Кировском округе Омска утром 1 декабря. В частном секторе возле метромоста загорелись два частных дома. Возгорание тушили 12 машин и 56 пожарных. Но еще до их приезда соседям начала помогать соседка одной из пострадавших семей. Она шла на работу и поняла, что в горящем доме оказались заблокированы трое детей ее подруги. Женщина кинулась на помощь и вывела их на улицу. Сейчас в МЧС решают вопрос об ее награждении.
История со счастливым финалом произошла в январе в Крутинском районе. В районе 389 км трассы Омск-Тюмень очевидцы заметили лося, который запутался рогами в проводах. Животное было в кювете и уже выбилось из сил в попытке освободиться из ловушки. Ему на помощь пришли охотинспектор и сотрудник ГИБДД. Спецоперацию по спасению лося провели подручными средствами — с помощью тросов и крючков, которые дали проезжавшие мимо водители.
В июле в Омске открылся первый вытрезвитель. Заведение рассчитано на 15 мест — две мужские палаты на шесть человек и одна женская на три. За первый месяц там побывали 200 «пациентов». Правда, в отличие от советских предшественников в современных вытрезвителях никакую медицинскую помощь попавшим сюда не оказывают. Здесь подвыпившие люди могут просто прийти в себя и, скажем, принять душ. Особенно актуально это зимой.
Кроме того, пребывание здесь абсолютно бесплатно и анонимно. А недавно появилась информация, что омский вытрезвитель стал лучшим в стране. Комментаторы в соцсетях шутят, что теперь это обязательное место для посещения для гостей города.
Необычно решил завершить 2022 год, нарядился Дедом Морозом и сделал главный подарок своей любимой. Он пригласил ее на каток возле нового колеса обозрения на Зеленом острове и прямо во время открытия встал на колено и сделал предложение руки и сердца. В этот момент на аттракционе появилась иллюминация в виде красного сердца. Девушка растрогалась и ответила согласием.
В ноябре колесо обозрения «Вокруг света» также оказалось в центре трогательной истории. Семейная пара позвала в парк родственников и друзей, чтобы все они узнали пол их будущего ребенка. Колесо подсвечивалось попеременно несколькими цветами. Когда задали интересовавший всех вопрос, аттракцион загорелся розовым цветом. Так все узнали, что это будет девочка.