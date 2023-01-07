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Топ-10 добрых историй, случившихся в 2022 году в Омской области

Сегодня, 04:02
Фото: Город55
Город55 вспоминает, что хорошего произошло в уходящем году.

Вытащили из лап смерти

Все знают, что в Омскую область каждое лето прилетают пеликаны. Один из них вообразил себя суровой северной птицей и не отправился зимовать на юг. Ночью в самые сильные морозы его нашел в сугробе житель Колосовского района. Он передал птицу соседям.

Ее положили недалеко от печи. Сначала он почти не подавал признаков жизни. Но, постепенно отогреваясь, пришел в себя и устроил водные процедуры в принесенном ему тазу. Огромная птица отправилась исследовать книжный шкаф, стянула покрывало с кровати, а потом невозмутимо забралась на нее.

Пернатого гостя, который почувствовал себя у спасителей уж слишком как дома, переместили в теплую баню. Он снисходительно съел принесенную рыбу и после этого даже перестал шипеть на приютивших его хозяев.

На следующий день пеликана передали в Большереченский зоопарк. Обследование показало, что с краснокнижной птицей все в порядке. Зимовать спасенный будет в зоопарке, а весной полетит искать себе пару.

Фото: предоставлено Городу55
Вытащили из лап смерти. В Омской области пеликана отогрели с рыбкой в баньке
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Омская кондуктор-стюардесса впервые полетала на самолете

В прошлые новогодние каникулы исполнилась давняя мечта омички Натальи Перешивки. Она работала кондуктором на автобусе № 109 и прославилась далеко за пределами нашего города за доброжелательность и необычный внешний вид. В каждый рейс она выходила в форме стюардессы. О ней узнали даже в департаменте транспорта Москвы и пригласили туда в гости.

Несмотря на давнюю мечту о воздушной карьере, Наталья ни разу в жизни не летала на самолете. И в январе 2022 года это, наконец, осуществилось.

Фото: предоставлено героем публикации
Омская кондуктор-стюардесса впервые полетала на самолете
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Выживший на пожаре в Называевске кот нашел хозяйку

6 мая в Называевске случился самый страшный пожар за всю его историю. В огне погибли десятки домашних животных, которых хозяева просто не успели вытащить. Кот Василий потратил одну из своих девяти жизней и вопреки всему смог спастись.

Когда обгоревшее животное обнаружила волонтер из Омска, на него нельзя было смотреть без слез. Подушечки лап кота превратились в кровавое месиво. Животное отдали на передержку, где ему ставили антибиотики и лечили до полного выздоровления. История котика, разошедшаяся по соцсетям, так тронула Надежду Хохлову, что она решила забрать его себе. Теперь у Василия есть омская прописка и любящая семья.

Фото: Аполлинария Гросс
Новый дом. Стала известна судьба спасенного из пожара в Омской области кота
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Трехкилограммовый царь-гриб под Омском

Это лето выдалось невероятно урожайным на грибы в Омской области. Местные жители возвращались с тихой охоты даже не с корзинами, а с полными кузовами автомобилей. Однако переплюнуть результат Романа Седельникова в этом году не получилось ни у кого. В лесу возле поселка Омский мужчина нашел гигантский белый гриб. На удивление грибной царь оказался даже не слишком червивым, но был уже старым и, скорее всего, невкусным. Поэтому Роман оставил трофей в лесу, предварительно сфотографировав и взвесив его. Гриб вытянул на три килограмма.

Фото: «Грибы и грибники Омской области»
Омич похвастался найденным в лесу царь-грибом
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Открытие «Арены Омск»

2 октября произошло событие, которого омские болельщики ждали четыре года. Открылась хоккейная «Арена Омск» и «Авангард» смог вернуться домой. Шестиэтажное здание рассчитано на 12 тысяч человек.

Напомним, предыдущая арена, построенная при участии «Сибнефти» Романа Абрамовича и бывшего тогда губернатором Леонида Полежаева, просуществовала всего 11 лет. В 2018 году в стенах здания обнаружили трещины и приняли решение его снесли. В этом же году появилась ясность с судьбой нового стадиона. Основные средства на его строительство в рамках концессионного соглашения выделили Федерация и Газпром — по 5 млрд рублей. Еще около 650 млн рублей добавил регион.

Арены в Омске и Новосибирске возводились к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Несмотря на то, что из-за всем известных событий его отменили, строительство продолжилось.

И вот «Авангард» уже половину сезона играет на новой «Арене Омск», а в Новосибирске в очередной раз в конце декабря перенесли срок сдачи — на неопределенный срок.

Фото: 1MI
Больше, чем хоккей. Что произошло на открытии новой G-Drive Арены
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Глухая омичка победила в конкурсе красоты

Вероника Гофман родилась глухой. Однако это не помешало ей получить образование и стать профессионалом. Она — мастер-бровист. А сейчас еще стала блогером — ведет курс для девушек с такими же сложностями, как у нее и помогает им открыть свое дело. Сейчас у нее более 51 тысячи подписчиков.

В ноябре она участвовала во всероссийском конкурсе красоты среди глухих и слабослышащих «Тихая красота» и победила. Это могло произойти еще в прошлом году. Девушка подавала заявку раньше, но в 2021-м писала диплом, поэтому решила отложить осуществление мечты.

И вот все сбылось. В следующем году омичка будет представлять Россию на международном конкурсе красоты в Мексике.

Фото: предоставлено героиней публикации
Глухая омичка выиграла всероссийский конкурс красоты
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Соседка спасла на пожаре троих детей

Беда случилась в Кировском округе Омска утром 1 декабря. В частном секторе возле метромоста загорелись два частных дома. Возгорание тушили 12 машин и 56 пожарных. Но еще до их приезда соседям начала помогать соседка одной из пострадавших семей. Она шла на работу и поняла, что в горящем доме оказались заблокированы трое детей ее подруги. Женщина кинулась на помощь и вывела их на улицу. Сейчас в МЧС решают вопрос об ее награждении.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
«Ну, а кто, если не я?» Неравнодушная омичка спасла троих детей на пожаре
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Спасение лося

История со счастливым финалом произошла в январе в Крутинском районе. В районе 389 км трассы Омск-Тюмень очевидцы заметили лося, который запутался рогами в проводах. Животное было в кювете и уже выбилось из сил в попытке освободиться из ловушки. Ему на помощь пришли охотинспектор и сотрудник ГИБДД. Спецоперацию по спасению лося провели подручными средствами — с помощью тросов и крючков, которые дали проезжавшие мимо водители.

Фото: предоставлено Городу55
Операция по спасению. Огромное животное оказалось в ловушке под Омском
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Открытие первого вытрезвителя

В июле в Омске открылся первый вытрезвитель. Заведение рассчитано на 15 мест — две мужские палаты на шесть человек и одна женская на три. За первый месяц там побывали 200 «пациентов». Правда, в отличие от советских предшественников в современных вытрезвителях никакую медицинскую помощь попавшим сюда не оказывают. Здесь подвыпившие люди могут просто прийти в себя и, скажем, принять душ. Особенно актуально это зимой.

Кроме того, пребывание здесь абсолютно бесплатно и анонимно. А недавно появилась информация, что омский вытрезвитель стал лучшим в стране. Комментаторы в соцсетях шутят, что теперь это обязательное место для посещения для гостей города.

Фото: 1MI
«Почти всегда максимальная загрузка»: как работает новый вытрезвитель в Омске
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Романтичное предложение на открытии катка

Необычно решил завершить 2022 год, нарядился Дедом Морозом и сделал главный подарок своей любимой. Он пригласил ее на каток возле нового колеса обозрения на Зеленом острове и прямо во время открытия встал на колено и сделал предложение руки и сердца. В этот момент на аттракционе появилась иллюминация в виде красного сердца. Девушка растрогалась и ответила согласием.

В ноябре колесо обозрения «Вокруг света» также оказалось в центре трогательной истории. Семейная пара позвала в парк родственников и друзей, чтобы все они узнали пол их будущего ребенка. Колесо подсвечивалось попеременно несколькими цветами. Когда задали интересовавший всех вопрос, аттракцион загорелся розовым цветом. Так все узнали, что это будет девочка.

Крутите колесо. Омичи узнали пол будущего ребенка необычным способом
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#Анна Микула#Омск#Омская область#Общество#Город#Спецпроекты
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