Топ-10 добрых историй, случившихся в 2022 году в Омской области

Это лето выдалось невероятно урожайным на грибы в Омской области. Местные жители возвращались с тихой охоты даже не с корзинами, а с полными кузовами автомобилей. Однако переплюнуть результат Романа Седельникова в этом году не получилось ни у кого. В лесу возле поселка Омский мужчина нашел гигантский белый гриб. На удивление грибной царь оказался даже не слишком червивым, но был уже старым и, скорее всего, невкусным. Поэтому Роман оставил трофей в лесу, предварительно сфотографировав и взвесив его. Гриб вытянул на три килограмма.