Мобилизованные возвращаются в Омск после новогодних каникул

После Нового года мобилизованные, которых отпустили на побывку к семьям, возвращаются в свои части. Не стали исключением и те военнослужащие, которые сейчас проходят службу в Омске. В официальном паблике администрации города Югорска, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе, появилось сообщение о том, что отправились в путь и многие местные жители, недавно надевшие форму.
— Сегодня мобилизованные уже возвращаются в свою часть в Омске, — говорится в сообщении. — Сначала на автобусах до Екатеринбурга и далее на самолете. Желаем нашим ребятам поскорее вернуться домой с победой живыми и здоровыми! Пусть новый год принесёт только мир, счастье и любовь!
Кстати, для тех мобилизованных, которые встречали Новый год в палаточном лагере, был проведен праздничный концерт. Жители Одесского района угостили мобилизованных домашней выпечкой и горячим чаем, а омские школьники приготовили для них подарки, сделанные своими руками.