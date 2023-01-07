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Мобилизованные возвращаются в Омск после новогодних каникул

Сегодня, 06:07
Фото: Правительство Омской области
иллюстрация
Речь о жителях Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе.

После Нового года мобилизованные, которых отпустили на побывку к семьям, возвращаются в свои части. Не стали исключением и те военнослужащие, которые сейчас проходят службу в Омске. В официальном паблике администрации города Югорска, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе, появилось сообщение о том, что отправились в путь и многие местные жители, недавно надевшие форму.

— Сегодня мобилизованные уже возвращаются в свою часть в Омске, — говорится в сообщении. — Сначала на автобусах до Екатеринбурга и далее на самолете. Желаем нашим ребятам поскорее вернуться домой с победой живыми и здоровыми! Пусть новый год принесёт только мир, счастье и любовь!

Кстати, для тех мобилизованных, которые встречали Новый год в палаточном лагере, был проведен праздничный концерт. Жители Одесского района угостили мобилизованных домашней выпечкой и горячим чаем, а омские школьники приготовили для них подарки, сделанные своими руками.

#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Новый год#Частичная мобилизация
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