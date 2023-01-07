Мобилизованные возвращаются в Омск после новогодних каникул

После Нового года мобилизованные, которых отпустили на побывку к семьям, возвращаются в свои части. Не стали исключением и те военнослужащие, которые сейчас проходят службу в Омске. В официальном паблике администрации города Югорска, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе, появилось сообщение о том, что отправились в путь и многие местные жители, недавно надевшие форму.