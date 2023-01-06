В сочельник омский губернатор проинспектировал ремонт в Казачьем Никольском Соборе

В преддверии праздника Рождества Христова губернатор Омской области Александр Бурков посетил казачий Никольский Собор в Омске, где недавно завершилась масштабная реставрация, и оценил финальный этап работ.
«На культурном объекте было выполнено усиление фундаментов, реставрация иконостаса, кровли, фасада, капитальный ремонт всех внутренних помещений, в том числе подвала. Полностью заменены все инженерные системы. Произведено благоустройство прилегающей к храму территории», – сообщили в пресс-службе Правительства Омской области.
Все работы финансировались из федерального бюджета, – Минкультом РФ на эти цели было выделено свыше 284 млн рублей.
Рождество Христово в 2023 году для собора и его прихожан особенное. Настоятель храма протоиерей Михаил рассказал, что в ночь с 6 на 7 января праздничная служба пройдет в главном приделе Святителя Николая впервые за последние несколько лет.
«Иконостасы находились за колонной, мы решили их вынести в наружную часть, это позволило увеличить алтарную часть», - пояснял протоиерей Михаил губернатору во время осмотра.
Помимо этого в нишах обновленного фасада появилась мозаичная икона. Расписаны фрески внутри собора, пол выложен стилизованной под старину плиткой.
«Омичи ждали, когда уберут забор и строительные леса, окружавшие собор. Могу сказать, работы по реставрации выполнены качественно. Причем не только снаружи, но и внутри. Храм заметно преобразился», — отметил Александр Бурков.
В завершении визита глава региона подарил настоятелю храма коллекционное издание об истории города «Старый Омск», где есть страницы и фото, посвященные Свято-Никольскому Казачьему собору и тем историческим личностям, которые в нем бывали.