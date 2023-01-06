В Омск вернулись старинные иконы

В 2021 году в столицу на реставрацию отправили несколько старинных икон из фондов Омского краеведческого музея.
Специалистам художественного института имени В. И. Сурикова пришлось их буквально реанимировать.
«Все иконы относятся к 19 веку, — рассказали в пресс-службе областного минкульта. — Часть из них была передана в составе коллекций предметов культа, собранных в 1972–1979 годах в одном из районов Омской области. В музей они поступили в плачевном состоянии, на образах были трещины по дереву, царапины, фрагментарные утраты красочного слоя, грунта и потертости позолоты».
Накануне Рождества четыре из них вернулись в музей. Это «Святой Пантелеймон», «Николай Чудотворец», неизвестная святая и «Богоматерь. Всех скорбящих Радость».
Их можно будет увидеть на экспозиции в Петровском зале краеведческого музея в рамках проекта «Святые лики» в 2023 году.