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В Омск вернулись старинные иконы

Сегодня, 09:10
Фото: Министерство культуры Омской области
Они были на реставрации в Москве.

В 2021 году в столицу на реставрацию отправили несколько старинных икон из фондов Омского краеведческого музея.

Специалистам художественного института имени В. И. Сурикова пришлось их буквально реанимировать.

«Все иконы относятся к 19 веку, — рассказали в пресс-службе областного минкульта. — Часть из них была передана в составе коллекций предметов культа, собранных в 1972–1979 годах в одном из районов Омской области. В музей они поступили в плачевном состоянии, на образах были трещины по дереву, царапины, фрагментарные утраты красочного слоя, грунта и потертости позолоты».

Накануне Рождества четыре из них вернулись в музей. Это «Святой Пантелеймон», «Николай Чудотворец», неизвестная святая и «Богоматерь. Всех скорбящих Радость».

Их можно будет увидеть на  экспозиции в Петровском зале краеведческого музея в рамках проекта «Святые лики» в 2023 году.

Фото: Министерство культуры Омской области
#Анна Микула
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