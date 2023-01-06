Завтра, 7 января, в Омске пройдет рождественский полумарафон. Этот забег называют одним из самых холодных и экстремальных в мире.
Обычно ради такой экзотики на него съезжались участники из множества стран. Но ковид внес коррективы, и даже полумарафон проводился дистанционно.
В этом году пандемия, наконец, отступила и можно устроить массовый забег.
Омские дорожники ради такого случая решили расчистить дороги по ходу маршрута.
Но омским водителям придется два ближайших дня искать пути объезда. Центр будет перекрыт с 15:00 6 января до 16:00 7 января.
Ниже схема перекрытий, подготовленная мэрией Омска.