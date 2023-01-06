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Центр Омска перекрыли на сутки из-за рождественского полумарафона

Сегодня, 12:05
Фото: Мэрия Омска
Там нельзя будет проехать до 16:00 7 января.

Завтра, 7 января, в Омске пройдет рождественский полумарафон. Этот забег называют одним из самых холодных и экстремальных в мире.

Обычно ради такой экзотики на него съезжались участники из множества стран. Но ковид внес коррективы, и даже полумарафон проводился дистанционно.

В этом году пандемия, наконец, отступила и можно устроить массовый забег.

Омские дорожники ради такого случая решили расчистить дороги по ходу маршрута.

Но омским водителям придется два ближайших дня искать пути объезда. Центр будет перекрыт с 15:00 6 января до 16:00 7 января.

Ниже схема перекрытий, подготовленная мэрией Омска.

Фото: Предоставлено департаментом информационной политики
#Анна Микула#Общество#Город#Спорт#Омск#Пробки#Мэрия#Дорожное движение
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