Перекрытие дорог, угроза кори и возвращение икон. Омск сегодня

Не успели омичи прийти в себя от ковида и свиного гриппа, как в областном Роспотребнадзоре начали стращать корью.
Специалисты ведомства предполагают, что позабытая уже инфекция может нагрянуть в Омск из других регионов.
Сообщают, что корь крайне заразна, а ее последствием может стать даже смерть.
И по традиции рассказывают, что спасение от всех этих бед в прививках.
В Омск из Москвы вернулись четыре старинных иконы — «Святой Пантелеймон», «Николай Чудотворец», неизвестная святая и «Богоматерь. Всех скорбящих Радость».
Они около года были на реставрации в художественном институте имени В. И. Сурикова.
Увидеть обновленные иконы можно на выставке «Святые лики» в краеведческом музее.
Из-за рождественского полумарафона на сутки перекрыли центр Омска.
Проехать по дорогам в районе Соборной площади нельзя будет с 15:00 6 января до 16:00 7 января.