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Перекрытие дорог, угроза кори и возвращение икон. Омск сегодня

Сегодня, 14:05
Фото: Город55
Значимые события 6 января 2023 года в подборке Города55.

Новость № 1.

Не успели омичи прийти в себя от ковида и свиного гриппа, как в областном Роспотребнадзоре начали стращать корью.

Специалисты ведомства предполагают, что позабытая уже инфекция может нагрянуть в Омск из других регионов.

Сообщают, что корь крайне заразна, а ее последствием может стать даже смерть.

И по традиции рассказывают, что спасение от всех этих бед в прививках.

Снова прививки? Омичей предупреждают о возможном заражении корью
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Новость № 2.

В Омск из Москвы вернулись четыре старинных иконы — «Святой Пантелеймон», «Николай Чудотворец», неизвестная святая и «Богоматерь. Всех скорбящих Радость».

Они около года были на реставрации в художественном институте имени В. И. Сурикова.

Увидеть обновленные иконы можно на выставке «Святые лики» в краеведческом музее.

В Омск вернулись старинные иконы
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Новость № 3.

Из-за рождественского полумарафона на сутки перекрыли центр Омска.

Проехать по дорогам в районе Соборной площади нельзя будет с 15:00 6 января до 16:00 7 января.

Центр Омска перекрыли на сутки из-за рождественского полумарафона
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#Анна Микула#Общество#Город#Спорт#Омск#Омская область#Мэрия#Соцсети#Пробки
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