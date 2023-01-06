Омск накроет аномальное потепление

После морозной рождественской ночи в Омскую область придет аномальное потепление и снегопады.
Так, по прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в последний праздничный выходной, 8 января, днем столбик термометра поднимется до отметки в -5...0 градусов, а ночью опустится до -5...-10 градусов. Лишь по северной половине области похолодает до -15...-20 градусов.
Ночью и днем в регионе ожидается метель с мокрым снегом, а в отдельных районах области возможна гололедица.
Напомним, что комфортная погода ожидает омичей и в Рождество, – до -2..-7 градусов.