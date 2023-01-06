Омск накроет аномальное потепление

Так, по прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в последний праздничный выходной, 8 января, днем столбик термометра поднимется до отметки в -5...0 градусов, а ночью опустится до -5...-10 градусов. Лишь по северной половине области похолодает до -15...-20 градусов.