Возлюбленная омича по переписке сделала первый шаг — пригласила мужчину посмотреть фильм. Он по-джентльменски пытался оплатить дорогие билеты — сеанс на двоих стоил 1999 рублей. Раз за разом омич переходил по ссылке от девушки, чтобы оплатить кино, но оплата никак не проходила. А потом списалось сразу 110 тыс. рублей. Омич позвонил в культурно-досуговый центр, чтобы разобраться, как так вышло и что у них за проблемы с оплатой, но оказалось, что кинотеатра там нет. Возлюбленная сделала вид, что она тут совершенно ни при чем, даже спросила, с кем это он собрался идти вместо нее. Мужчина обратился в полицию.