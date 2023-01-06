В каждой шутке есть доля грусти. Возможно, не все герои собранных Городом55 историй сочли их веселыми, противоречивыми и смешными. Но шутки часто строятся на противоречиях, и, чтобы подвести юмористические итоги 2022 года, нам придется напомнить некоторым омичам об их неудачах и курьезных случаях. Например, тому омичу, который честно и искренне хотел сходить на свидание, но потратил деньги и нервы не то что до развода, а даже до самого свидания.
Возлюбленная омича по переписке сделала первый шаг — пригласила мужчину посмотреть фильм. Он по-джентльменски пытался оплатить дорогие билеты — сеанс на двоих стоил 1999 рублей. Раз за разом омич переходил по ссылке от девушки, чтобы оплатить кино, но оплата никак не проходила. А потом списалось сразу 110 тыс. рублей. Омич позвонил в культурно-досуговый центр, чтобы разобраться, как так вышло и что у них за проблемы с оплатой, но оказалось, что кинотеатра там нет. Возлюбленная сделала вид, что она тут совершенно ни при чем, даже спросила, с кем это он собрался идти вместо нее. Мужчина обратился в полицию.
И к другим новостям любви. В Большеречье мужчина так воспылал чувствами к шаурме посреди ночи, что протаранил насквозь уличное кафе. Кафе выглядело как после бомбежки, машина в глубине павильона сиротливо подмигивала габаритными огнями, но мы так и не узнали от сотрудников ГИБДД, удалось ли водителю утолить голод.
Похожий случай, но уже в Омске и без участия автомобиля, произошел в октябре. Мужчина выбил огромным куском бетонной плиты двери и ставни магазина товаров для взрослых. Ворвался внутрь через окно, весь изрезался, но ушел с добычей. Правда, недалеко, всего лишь до крыльца, где и улегся отдохнуть, выронив похищенные мастурбаторы и страпоны.
Окно малиновой «семерки» неделей ранее разбил другой злоумышленник, будучи в состоянии знатного подпития. Он просто хотел покататься на чужой машине, но попасть в нее почему-то не получалось. Мужчина решил пролезть через окно. Угнать машину не вышло: задержала полиция.
Другой житель Омской области так обрадовался выписке из больницы, что угнал автомобиль скорой помощи. После полутора километров пути служебная машина пациенту разонравилась, и он бросил ее на обочине, а домой отправился пешком. Возможно, он и не думал ее красть, просто желал сократить путь домой, но честно оставил заимствованное на видном месте. Уголовное дело на него завели по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
Еще месяцем ранее, в сентябре, другого мужчину обвинили в «покушении на тайное хищение имущества». На станции Жатва в Омской области он пытался украсть вокзальный телевизор, пока ждал электричку. Мужчина сдвинул сиденья, начал раскручивать крепления, но не вовремя вошел кассир станции. Мужчине пришлось ретироваться без «ящика».
Подозрительные мужчины напугали мошенника, и он выронил пакет с деньгами, обманом добытыми у 84-летней пенсионерки. Действовал он по схеме «Ваша дочь сбила человека, если заплатите, мы не будем заводить уголовку…». Когда пенсионерка собрала все, что у неё было, передала деньги мошеннику в пакете вместе с предметами личной гигиены для дочери, когда мошенник уже покинул подъезд, мог скрыться и остаться безвестным, на его пути возникли двое прохожих. Пугливый преступник решил убежать от возможного преследования, но подвел пакет. Ручки порвались, и вся личная гигиена вместе со сбережениями вывалилась на асфальт.
А в апреле омичам повезло, на их улице случился праздник — почти перевернулся грузовик с пряниками. Точнее, из автомобиля компании «Сибхлеб» на дорогу начали сыпаться хлебобулочные изделия. Омичи выразили надежду, что этот хлеб потом никому не продадут, но смеялись над «чудом» еще долго.
Другие «чудеса» заказали владельцы нескольких аттракционов в парке «З0-летия ВЛКСМ». Омичи заметили в парке священника, благословляющего карусели. В епархии ничего об этом не знали, пришлось Городу55 работать на месте. Оказалось, это происходит не впервые. Владельцы «Веселых колобков» и «Паровозика» каждый год просят знакомого батюшку освятить аттракционы. Заверили, что это не ряженый актер, а настоящий священник.
В начале апреля развернулся воистину «библейский» сюжет. Девушка спустила на улицы города резиновый ковчег спасения, чтобы переплыть море. Спасти она хотела обувь и одежду от намокания на дорогах Омска. Ну и привлечь внимание к проблемам весеннего «венецианства».
Другой омичке, правда, лохматой и бродячей, не дали уплыть на покрышке по Иртышу. Собака попала в начало ледохода. Когда тронулся лед, ей пришлось перебираться из промокающей покрышки на льдину, а уже оттуда путешественницу спасли. За неделю до спасения омичи «предчувствовали», что на льду кто-то окажется. Неравнодушные прохожие заметили в воде погибающую собаку, вызвали спасателей, те выполнили свой долг, но собака оказалась корягой. Так что настоящую собаку пришлось спасать впоследствии отчаянному добровольцу в резиновых сапогах.
К другим речным новостям: певец Иракли Пирцхалава переименовал на концерте в Екатеринбурге песню «Лондон — Париж» в «Волга — Иртыш». Объяснил он такую перепевку собственного хита политкорректностью.
Выступавшие в Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов обсмеяли омские ноутбуки BITBLAZE, предложив свои варианты названий — «Ноутбук Степан» или «Ноутбук — и точка». Вообще предположили, что российский ноутбук должен быть в березовом корпусе и работать по пятницам до 16 часов, а потом зависать.
Ну и напоследок — три случая, иллюстрирующих, как отдыхают и развлекаются омичи:
Во время рейда по пляжам комиссия МЧС наткнулась на купающегося царственного Цезаря. Известного в городе 12-метрового удава-нарушителя штрафовать за купание в запрещенных местах не стали, потому что не человек он, да и сам от людей держится подальше. Зато на омичей на «диких» пляжах к началу июля составили не менее девяти протоколов. Так что змеям в водичке расслабляться можно, особенно если они — Цезарь, а людям — нет.
Другой омич решил расслабиться сразу после ДТП. И тоже воспользовался для восполнения душевного равновесия водой, только залитой в кальянную колбу. Летом в Старом Кировске столкнулись автомобили, и один из водителей, вероятно, осознав, что комиссаров ждать долго, решил бездельем не маяться и раскурить кальян.
Самый потрясающий по «везению» случай произошел еще прошлой зимой, в начале 2022 года. Развлечение чуть не закончилось трагедией. Омичи отдыхали в Калачинском районе, на охоте. Встретили зайца и решили его подстрелить. Один из охотников был с двустволкой. Он промахнулся по зайцу, поскользнулся и упал, в падении случайно выстрелив из другого ствола. Пуля нашла цель — верхнюю треть лопатки другого охотника. Подстреленную «добычу» пришлось нести к операционному столу вместо праздничного.