На Рождество в Омске откроется Казачий собор

В Омске после реставрации открывается Свято-Никольский Казачий собор. Впервые за несколько лет рождественская служба пройдет в главном приделе.
«В нишах обновленного фасада появилась мозаичная икона. Расписаны фрески внутри собора, пол выложен стилизованной под старину плиткой, гармонируя со всем обликом храма», — рассказали в пресс-службе областного правительства, курировавшего работы.
Напомним, храм, заложенный еще в 1830-е годы, в 21 веке реставрировали почти десять лет.
Начали в 2014 году. Тогда в рамках федеральной целевой программы «Культура России» на ремонт выделили 284 млн рублей. Планировали поменять внутренние коммуникации.
Однако после проверки прокуратуры выяснилось, что часть работ, за которую подрядчику заплатили, не была выполнена. В областной полиции в 2019 году возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
И вот, наконец, в 2023 году реконструкция закончилась. В Омске надо жить долго.