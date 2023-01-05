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Доверчивая омичка «подарила» мошенникам почти 400 тысяч рублей

Сегодня, 06:07
Фото: 1MI
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Женщина поверила в байки от липовых сотрудников банка.

Омские полицейские возбудили очередное дело о дистанционном мошенничестве. На этот раз жертвой аферистов стала 42-летняя жительница Ленинского округа Омска.

«Потерпевшая сообщила, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. Звонившие рассказали, что по счетам омички проводятся сомнительные транзакции», – рассказали Городу55 в УМВД по Омской области.

Женщина поверила аферистам, выполнила все их инструкции и перевела на якобы безопасный счет 390 тысяч рублей. Лишь через некоторое время омичка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Мошенничество#Банки#Полиция
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