Доверчивая омичка «подарила» мошенникам почти 400 тысяч рублей

Омские полицейские возбудили очередное дело о дистанционном мошенничестве. На этот раз жертвой аферистов стала 42-летняя жительница Ленинского округа Омска.
«Потерпевшая сообщила, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. Звонившие рассказали, что по счетам омички проводятся сомнительные транзакции», – рассказали Городу55 в УМВД по Омской области.
Женщина поверила аферистам, выполнила все их инструкции и перевела на якобы безопасный счет 390 тысяч рублей. Лишь через некоторое время омичка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».