Весна не близко. В Омске уже раздают бесплатные талоны на вывоз снега

Управлении дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска решили начать раздавать бесплатные талоны на вывоз снега для жителей частного сектора. Виной всему обильные снегопады, которые накрыли Омск и область с первых дней января.
«Сейчас дорожные службы усиливают работы по уборке дорожно-транспортной сети, пешеходных зон и активно наращивают объемы по вывозу снежных масс: только за прошедшие сутки на снежные свалки вывезли более 10,6 тысяч кубометров. Однако с частным сектором и предпринимателями возникают проблемы», – пояснили в УДХБ.
Так, как пояснили в ведомстве , часто недобросовестные индивидуальные предприниматели сдвигают снег со своих территорий на проезжую часть и в полосу отвода дороги, что создает угрозы для движущегося автотранспорта.движения автотранспорта.
Собственно, чтобы помочь жителям частного сектора побыстрее освободить придомовые территории от снега, и решили уже в начале нового года выдать те самые талоны. Ранее их можно было получить только весной в преддверии паводка.
Как пояснили в УДХБ, уже сегодня 5.5 тысяч талонов будут переданы в администрации городских округов, где и можно будет их получить.