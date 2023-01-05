С вытянутой рукой на трассе. Омичи пожаловались на отсутствие автобусов в праздники

В паблике «ЧП Большеречье» опубликовали жалобу, где пользователь под ником Вадим Федюнин рассказал о проблеме, с которой столкнулись жители Большереченского района в праздничные дни,
По словам мужчины, в районе неожиданно отменили автобусы до деревень и сел и жители вынуждены по нескольку часов стоять на трассе, чтобы поймать проходящие из города.
«Люди стоят по по часу, по два и ждут проходящие автобусы, а они не всегда берут таких «транзитных» пассажиров», – написал Федюнин.
На эту жалобу ближе к вечеру отреагировали в администрации Большереческого района и объяснили отсутствие автобусов резким заболеванием водителей.
«По информации директора «Большереченского АТП», в связи с праздничными днями, а так же из-за высокой заболеваемости водителей, число маршрутов до 9 января сократили в тех деревнях, где проезжают проходящие автобуса Омск-Тара. С 9 января автобусы будут ходить в обычном режиме», – заверили в районной администрации.
Вот только, как следует из дальнейших комментариев, причину отсутствия автобусов местные жители видят совсем в другом.
«Все разом и резко заболели на праздники, а 9-го будут здоровы??? Все дело в оплате, - в двойном тарифе. Платите водителям согласно Трудового кодекса, а люди будут работать», – возмутились подписчика паблика.
Также, по словам комментаторов, автобусы Омск – Тара зачастую не заезжают в деревни и села, а высаживают пассажиров на трассе, от которой до населенных пунктов может быть и более 5 километров.