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С вытянутой рукой на трассе. Омичи пожаловались на отсутствие автобусов в праздники

Сегодня, 14:20
Фото: Город55
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В частности, до 9 января весь транспорт до деревень и сел сняли в Большереченском районе.

В паблике «ЧП Большеречье» опубликовали жалобу, где пользователь под ником Вадим Федюнин рассказал о проблеме, с которой столкнулись жители Большереченского района в праздничные дни,

По словам мужчины, в районе неожиданно отменили автобусы до деревень и сел и жители вынуждены по нескольку часов стоять на трассе, чтобы поймать проходящие из города.

«Люди стоят по по часу, по два и ждут проходящие автобусы, а они не всегда берут таких «транзитных» пассажиров», – написал  Федюнин.

На эту жалобу ближе к вечеру отреагировали в администрации Большереческого района и объяснили отсутствие автобусов резким заболеванием водителей.

«По информации директора «Большереченского АТП», в связи с праздничными днями, а так же из-за высокой заболеваемости водителей, число маршрутов до 9 января сократили в тех деревнях, где проезжают проходящие автобуса Омск-Тара. С 9 января автобусы будут ходить в обычном режиме», – заверили в районной администрации.

Вот только, как следует из дальнейших комментариев, причину отсутствия автобусов местные жители видят совсем в другом.

«Все разом и резко заболели на праздники, а 9-го будут здоровы??? Все дело в оплате, - в двойном тарифе. Платите водителям согласно Трудового кодекса, а люди будут работать», – возмутились подписчика паблика.

Также, по словам комментаторов, автобусы Омск – Тара зачастую не заезжают в деревни и села, а высаживают пассажиров на трассе, от которой до населенных пунктов может быть и более 5 километров.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Новый год#Омск#Омская область#Большереченский район#Россия#Транспорт#Автобусы#Трасса
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