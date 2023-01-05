Представлять Путина в омской квалификационной коллегии судей будет инспектор Нецкин

Владимир Путин назначил своего представителя в Квалификационной коллегии суде Омской области. Согласно указа, который был опубликован 4 января, им стал главный федеральный инспектор по региону Иван Нецкин.
Напомним, что 59-летний Нецкин был назначен на должность фединспектора в сентябре 2022 года.
Известно, что Нецкин родился в Абакане, имеет два высших образования, проходил службу в таможне, работал в Гохране РФ, а также на руководящих должностях в компаниях, которые занимались строительством, энергетикой и экономической безопасностью.