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Представлять Путина в омской квалификационной коллегии судей будет инспектор Нецкин

Сегодня, 09:16
Фото: 1MI
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Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации 4 января.

Владимир Путин назначил своего представителя в Квалификационной коллегии суде Омской области. Согласно указа, который был опубликован 4 января, им стал главный федеральный инспектор по региону Иван Нецкин.

Напомним, что 59-летний Нецкин был назначен на должность фединспектора в сентябре 2022 года.

Известно, что Нецкин родился в Абакане, имеет два высших образования, проходил службу в таможне, работал в Гохране РФ, а также на руководящих должностях в компаниях, которые занимались строительством, энергетикой и экономической безопасностью.

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