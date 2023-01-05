Пожар в лагере мобилизованных, морозы и бизнес Калинина. Главное в Омске за сегодня

Накануне в палаточном лагере для мобилизованных, который базируется на территории Омского автобронетанкового инженерного института в поселке Черемушки случился пожар. По версии, которую озвучил губернатор региона Александр Бурков, загорелась одна из палаток, в которой жили бойцы. После огонь перекинулся и на другие строения.