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Пожар в лагере мобилизованных, морозы и бизнес Калинина. Главное в Омске за сегодня

Сегодня, 16:06
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1

Накануне в палаточном лагере для мобилизованных, который базируется на территории Омского автобронетанкового инженерного института в поселке Черемушки случился пожар. По версии, которую озвучил губернатор региона Александр Бурков, загорелась одна из палаток, в которой жили бойцы. После огонь перекинулся и на другие строения.

Дежурные по лагерю быстро среагировали, в итоге пламя не успело распространиться: одна палатка выгорела дотла, еще две пострадали. Жертв нет.

В Омске загорелся лагерь мобилизованных
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Новость № 2

Преображенский районный суд города Москвы поставил точку в разделе имущества между экс-депутатом Законодательного Собрания Омской области Сергеем Калининым и его супругой Екатериной Талызиной.

Талызина просила у суда «кусок» бизнеса, да побольше, однако судья разделил все поровну – каждому из супругов досталось по 25% доли участия в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «Акция», 45% - в уставном капитале ООО «Милком» и 45% - в ООО «Торговый дом «Молис».

Супруга отсудила у омского экс-депутата Калинина половину бизнеса. Рассказываем, что
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Новость № 3

Рождественская ночь встретит жителей Омской области морозами до -28 градусов Цельсия, а вот днем, 7 января, напротив резко и стремительно потеплеет до -3...-8 градусов. Такие вот погодные качели.

В Рождественскую ночь в Омске жестко похолодает
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