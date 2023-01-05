Пожар в лагере мобилизованных, морозы и бизнес Калинина. Главное в Омске за сегодня

Новость № 1
Накануне в палаточном лагере для мобилизованных, который базируется на территории Омского автобронетанкового инженерного института в поселке Черемушки случился пожар. По версии, которую озвучил губернатор региона Александр Бурков, загорелась одна из палаток, в которой жили бойцы. После огонь перекинулся и на другие строения.
Дежурные по лагерю быстро среагировали, в итоге пламя не успело распространиться: одна палатка выгорела дотла, еще две пострадали. Жертв нет.
Новость № 2
Преображенский районный суд города Москвы поставил точку в разделе имущества между экс-депутатом Законодательного Собрания Омской области Сергеем Калининым и его супругой Екатериной Талызиной.
Талызина просила у суда «кусок» бизнеса, да побольше, однако судья разделил все поровну – каждому из супругов досталось по 25% доли участия в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «Акция», 45% - в уставном капитале ООО «Милком» и 45% - в ООО «Торговый дом «Молис».
Новость № 3
Рождественская ночь встретит жителей Омской области морозами до -28 градусов Цельсия, а вот днем, 7 января, напротив резко и стремительно потеплеет до -3...-8 градусов. Такие вот погодные качели.