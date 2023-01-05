Первый омич 2023 года появился на свет 1 января

Мэр Омска Сергей Шелест поздравил молодых родителей, которые явили на свет первого омича 2023 года.
Малыш весом 3 980 граммов и ростом 56 сантиметров родился 1 января в Клиническом родильном доме № 6. Мальчик стал первенцем в молодой семье.
«Я от всего сердца поздравляю молодых родителей. Для них это новый путь, и я уверен, они пойдут по нему смело, с любовью, теплотой и ответственностью. Желаю всей семье здоровья, счастья, благополучия и радости от обретения нового статуса», – написал мэр в своем канале.
По словам градоначальника, мэрия не стала отходить от традиций и вручила счастливым родителям сертификат на единовременную выплату в 20 тысяч рублей.