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Первый омич 2023 года появился на свет 1 января

Сегодня, 08:00
Фото: Администрация города Омска
Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Мэр Омска Сергей Шелест поздравил молодых родителей, которые явили на свет первого омича 2023 года.

Малыш весом 3 980 граммов и ростом 56 сантиметров родился 1 января в Клиническом родильном доме № 6. Мальчик стал первенцем в молодой семье.

«Я от всего сердца поздравляю молодых родителей. Для них это новый путь, и я уверен, они пойдут по нему смело, с любовью, теплотой и ответственностью. Желаю всей семье здоровья, счастья, благополучия и радости от обретения нового статуса», – написал мэр в своем канале.

По словам градоначальника, мэрия не стала отходить от традиций и вручила счастливым родителям сертификат на единовременную выплату в 20 тысяч рублей.

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Новый год#Омск#Омская область#Россия#Сергей шелест#Рождение#Дети#Мэрия
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