Омский «Авангард» прервал победную серию, уступив в гостях «Сибири»

Матч начался в упорной борьбе, собственно, в ней и завершился с финальным свистком. В первом периоде обе команды насобирали массу удалений, которыми удачнее всех воспользовались хоккеисты «Сибири». Сначала при игре в меньшинстве отличился Александр Шаров, которому ассистировали Валентин Пьянов и Тимур Ахияров, а затем при игре 4 на 4 Тейлор Бек вывел на бросок Владимира Бутузова, который был точен. При счете 2:0 не в пользу омичей команды ушли на перерыв.