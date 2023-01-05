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Омский «Авангард» прервал победную серию, уступив в гостях «Сибири»

Сегодня, 13:14
Фото: ХК Авангард
Первое в 2023 году «сибирское дерби» завершилось со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

В четверг, 5 января, омский «Авангард» на выезде встречался с новосибирской «Сибирью». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Матч начался в упорной борьбе, собственно, в ней и завершился с финальным свистком. В первом периоде обе команды насобирали массу удалений, которыми удачнее всех воспользовались хоккеисты «Сибири». Сначала при игре в меньшинстве отличился Александр Шаров, которому ассистировали Валентин Пьянов и Тимур Ахияров, а затем при игре 4 на 4 Тейлор Бек вывел на бросок Владимира Бутузова, который был точен. При счете 2:0 не в пользу омичей команды ушли на перерыв.

Вторая двадцатиминутка осталась за «ястребами». На 35-й минуте встречи в большинстве Иван Телегин с передачи Семена Чистякова и Сергея Толчинского сумел сократить разрыв в счете. После Найт и Буше были близки, чтобы сравнять счет, но не срослось.

В заключительном периоде омичи всячески старались переломить ход матча, но «Сибирь» удачно оборонялась, а за минуту с небольшим новосибирцы отправили третью шайбу в пустые ворота.

В итоге у омичей прервалась семиматчевая победная серия и они едут домой, где уже 8 января встретятся с «Автомобилистом».

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Новый год#Омск#Омская область#Россия#Новосибирск#Иван Телегин#Сергей Толчинский#Рид Буше#Хоккей#Авангард#КХЛ#ХК "Сибирь"
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