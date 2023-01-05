Омич отсудил у «Рыбинского маньяка» 10 млн рублей за жестокое убийство дочерей

Напомним эта кровавая драма, которая шокировала всю страну произошла в сентябре 2020 года в Рыбинске. Молчанов попытался изнасиловать, совершил другие действия сексуального характера, убил и расчленил двух сестер одной из которых было 8 лет. Другой 13. Причиной для расправы якобы стало то, что их мать задержалась на работе. Каждой из девочек убийца нанес не менее 100 ударов ножом и топором.