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Омич отсудил у «Рыбинского маньяка» 10 млн рублей за жестокое убийство дочерей

Сегодня, 11:24
Фото: 1MI
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Мать убитых сестренок подавала иск на 2 млн рублей, судья удовлетворил и его.

За несколько дней до Нового года в Ярославском областном суде поставили точку в шокирующем убийстве двух сестренок из Омской области, которые вместе с матерью переехали жить в Рыбинск. Убийцу девочек Виталия Молчанова суд приговорил к пожизненному лишению свободы.

Помимо этого суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу о компенсации морального вреда, - 10 млн рублей отцу девочек, который проживает в Омской области, и 2 млн рублей – их матери.

Напомним эта кровавая драма, которая шокировала всю страну произошла в сентябре 2020 года в Рыбинске. Молчанов попытался изнасиловать, совершил другие действия сексуального характера, убил и расчленил двух сестер одной из которых было 8 лет. Другой 13. Причиной для расправы якобы стало то, что их мать задержалась на работе. Каждой из девочек убийца нанес не менее 100 ударов ножом и топором.

Сам Виталий Молчанов намерен обжаловать приговор. 

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