Обыск к нам приходит. К кому из омских чиновников в 2022 году наведались силовики

В ходе следствия сумма взяток по делу перевалила за 5 млн рублей, да и это, видимо, не предел, ведь расследование еще продолжается. При этом сами фигуранты так и не поняли, в чем же их обвиняют. Мол, денег никто никому не заносил, в конвертах не передавал, на счета не переводил, да и дорогими подарками не одаривал. Вот только, как объяснил Городу55 руководитель Первого отдела по расследованию особо важных дел регионального Следкома Михаил Зайцев, для следствия любое взаимодействие между чиновником и бизнесменом, которым может быть хоть приятель, хоть друг, хоть родственник, если есть конфликт интересов или их пересечение, может быть расценено как взятка. Подробнее об этом Город55 рассказывал в материале, который находится чуть ниже.