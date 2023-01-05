Обыск к нам приходит. К кому из омских чиновников в 2022 году наведались силовики

Прошедший 2022 год в криминальном плане не обошел стороной омских чиновников и депутатов. Взятки и откаты, махинации с налогами и превышения полномочий и, как следствие, задержания, уголовные дела и аресты. Город55 освежил в памяти эти истории. Рассказываем о самых запоминающихся эпизодах.
Взлет и падение
Начнем мы свое повествование, пожалуй, с самого громкого уголовного дела года минувшего. Речь идет о бывшем главе Управления Федеральной налоговой службы по Омской области Владимире Репине.
Информация о задержании чиновника появилась 20 октября 2022 года, а уголовное дело в отношении него было возбуждено еще 17 октября. В его основу легли материалы, которые добыли оперативники УФСБ по Омской области.
Задержали Репина в Москве, куда он перебрался после того, как был назначен на должность начальника Контрольно-ревизионного управления МЧС РФ. Омской налоговой обвиняемый руководил с 2012 по май 2022 года.
По версии следствия, будучи руководителем налоговиков, Репин через посредника, коим стал адвокат, получил взятку на сумму порядка 10 млн рублей от гендиректора и учредителя омского ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша якобы за покровительство и невключение компании в план выездных налоговых проверок на 2021 год.
Собственно, этот эпизод и стал поводом для возбуждения на Владимира Репина уголовного дела за получение взятки в особо крупном размере. Под статьи за посредничество и дачу взятки также попали тот самый адвокат и сам Немиш. По ходатайству следствия суд отправил эту троицу в СИЗО, где они и встретили Новый год.
Отметим, что, как ранее сообщал Город55, в СКР по Омской области на Дмитрия Немиша имеется еще одно уголовное дело за неуплату налогов на сумму свыше 400 млн рублей. Сейчас следствие вышло на финальную стадию и готовится передавать все материалы в суд.
Дубль два
Теперь перенесемся к всевозможным заместителям, провинившимся перед законом. Первая на очереди у нас экс-заместитель министра энергетики Омской области и бывший глава Фонда капитального ремонта Марина Степанова.
Под уголовное преследование за коммерческий подкуп и взятки эта чиновница попала еще в апреле 2021 года. По версии следствия, она насобирала всевозможных «презентов» на общую сумму почти в 8 млн рублей. За свое покровительство Степанова не чуралась брать дань соболиными шубами и шинами для автомобиля, ноутбуками и стрижкой в парикмахерской, да и просто деньгами, из которых 500 тысяч ей понадобились на похороны родственника. Сейчас это уголовное дело рассматривается в суде.
Однако в этом году к бывшей чиновнице, которую выпустили из СИЗО под домашний арест, вновь пожаловали следователи из СКР по Омской области. Причиной для этого визита стал многоквартирный дом на улице 20-го Партсъезда, 53, где ясным днем 13 августа рухнула одна из стен.
Дело в том, что, будучи главой фонда капитального ремонта, Степанова, как считает следствие, не поспособствовала скорейшему ремонту аварийного здания и не заключила новый договор для проведения необходимых работ.
Это попустительство силовики расценили как злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями, возбудили на экс-чиновницу еще одно уголовное дело и 18 ноября 2022 года предъявили ей официальное обвинение.
По доброте душевной
Идем дальше. В самом начале февраля 2022 года с далеко не дружественным визитом силовики пришли к заместителю регионального министра строительства Владимиру Сычеву. Чиновника заподозрили в получении особо крупной взятки в 1.5 млн рублей и 3 февраля задержали.
По данным следствия, Сычев получал деньги от генерального директора ООО «Теплосетевая компания» (ТСК) Дмитрия Шестакова. При этом сам замминистра некогда являлся владельцем и руководителем этой компании.
Перейдя на работу в государственные структуры, Сычев уже не мог открыто заниматься бизнесом, потому, как считают следователи, и была придумана схема с Шестаковым. Последний просто-напросто стал формальным руководителем ТСК, хотя на деле все управление компанией было завязано на экс-чиновнике. Работал Сычев и в интересах Шестакова, который занимался строительным бизнесом, благо должность этому способствовала.
В ходе следствия сумма взяток по делу перевалила за 5 млн рублей, да и это, видимо, не предел, ведь расследование еще продолжается. При этом сами фигуранты так и не поняли, в чем же их обвиняют. Мол, денег никто никому не заносил, в конвертах не передавал, на счета не переводил, да и дорогими подарками не одаривал. Вот только, как объяснил Городу55 руководитель Первого отдела по расследованию особо важных дел регионального Следкома Михаил Зайцев, для следствия любое взаимодействие между чиновником и бизнесменом, которым может быть хоть приятель, хоть друг, хоть родственник, если есть конфликт интересов или их пересечение, может быть расценено как взятка. Подробнее об этом Город55 рассказывал в материале, который находится чуть ниже.
Добавим, что после задержания суд арестовал Сычева и отправил на несколько месяцев в СИЗО, однако потом меру пресечения заменили на домашний арест.
Второй на выход
На Сычеве проблемы у чиновников омского министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства не закончились — уже через месяц в ведомстве новое потрясение: по материалам УФСБ по Омской области следователи СК возбудили уголовное дело и на второго заместителя министра — Романа Минуллина. Чиновник попался на превышении полномочий при заключении государственного контракта с одним из перевозчиков.
Как посчитало следствие, Минуллин в апреле 2021 года подписал договор с предпринимателем, по которому тот должен был возить пассажиров по маршрутам в сельских районах региона. Цена вопроса тогда составила более 5 млн рублей. Однако уже в июле перевозчик грубо нарушил условия контракта.
По идее, со стороны Минуллина должны были последовать жесткие штрафные санкции, но замминистра ограничился лишь минимальным штрафом. В итоге, по подсчетам силовиков, бюджет понес ущерб более чем на 2.5 млн рублей.
За это деяние в начале ноября 2022 года суд приговорил Романа Минуллина всего лишь к году лишения свободы условно.
«Сгорел» на работе
Шестого мая 2022 года по Омской области пронеслась «огненная пятница»: сильный штормовой ветер привел к целому ряду масштабных пожаров в разных уголках Омской области. Пожалуй, больше всего досталось городу Называевску и омскому микрорайону Новоалександровка.
Уже 8 мая из-за пожаров в Называевске был задержан мэр города Виктор Лупинос, которому предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.
По мнению следователей СКР по Омской области, Лупинос отлично знал о введении особого противопожарного режима, но каких-либо действенных мер не принял, а вот паспорт готовности города к этому режиму с липовыми сведениями охотно подписал.
В итоге эта «готовность» закончилась тем, что огонь дотла спалил 97 домов, потерпевшими стали 115 человек, а ущерб превысил 192 млн рублей.
Отметим, что вместе с бывшим градоначальником за этот пожар будет отвечать и экс-начальник Называевского района электрических сетей производственного отделения западные электрические сети ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» Евгений Шаламов.
Сейчас обвинительное заключение по этому делу утверждено прокурором и направлено в Называевский городской суд.
Неизвестные субъекты
Особняком вынесем уголовные дела, в которых пока в качестве подозреваемых фигурируют неизвестные субъекты из министерств и ведомств, или, если говорить на языке силовиков: «неустановленные лица из числа сотрудников».
Итак, в 2022 году вопросы у СКР по Омской области появились к чиновникам Департаменты строительства и Департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска. Поводом для этого стало несоблюдение сроков строительства и сдачи 6 детских садов, а также дошкольное учреждение, которое построили на болоте. Эти деяния следователи оценили по статье УК РФ «Халатность» и сейчас устанавливают виновных.
В том, кто и как строил эти детские сады и насколько проштрафился со сроками, Город55 подробно разбирался здесь.
Отметим, что осенью 2021 года аналогичное дело было возбуждено и на пока еще неизвестных чиновников регионального минстроя. Не исключено, что отвечать по нему придется бывшему замминистра Владимиру Сычеву, который, как мы рассказывали выше, уже получил в свое «портфолио» дело за взятку.
Еще один криминальный эпизод с неизвестными субъектами имеется и в министерстве здравоохранения Омской области. Уголовное дело возбуждено омским СК по статье «Превышение должностных полномочий». Конкретных фигурантов в нем пока нет, хотя в СМИ изначально пытались разогнать волну, что одним из них может быть министр Александр Мураховский. Однако в СКР по Омской области Город55 заверили, что на данном этапе чиновник не значится ни в роли подозреваемого, ни в роли свидетеля.
Подробности претензий со стороны силовиков также пока не разглашаются, но, как стало известно Городу55, они могут быть связаны с некими махинациями с мигрантами.
Вероятно, что в текущем году неизвестные субъекты из этих дел обретут-таки конкретные имена, фамилии и должности. Подождем.