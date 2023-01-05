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ДТП на федеральной трассе в Омской области унесло жизнь 2 молодых мужчин

Сегодня, 04:02
Фото: УГИБДД по Омской области
За одни сутки эта уже третья смерть на дорогах региона.

В Омской области госавтоинспекторы разбираются во всех нюансах смертельного ДТП на трассе Челябинск – Новосибирск, где вечером в четверг, 4 января, погибли два человека.

«Предварительно установлено, что в 18:40 часов на 788 километре федеральной автодороги 33-летний мужчина за рулем автомобиля Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом MAN», – сообщили Городу55 в УГИБДД по Омской области.

В результате сильного удара легковушка превратилась в груду искореженного металла. Водитель и его 33-летний спутник от травм погибли на месте происшествия.

Автомобиль превратился в груду металлолома
Фото: УИБДД по Омской области

Напомним, ранее в этот же день на трассе Омск – Черлак авария с выездом на встречку унесла жизнь мужчины, а еще два человека попали в больницу с тяжелыми травмами.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Новосибирск#ДТП#ЧП#Авария
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