ДТП на федеральной трассе в Омской области унесло жизнь 2 молодых мужчин

В Омской области госавтоинспекторы разбираются во всех нюансах смертельного ДТП на трассе Челябинск – Новосибирск, где вечером в четверг, 4 января, погибли два человека.
«Предварительно установлено, что в 18:40 часов на 788 километре федеральной автодороги 33-летний мужчина за рулем автомобиля Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом MAN», – сообщили Городу55 в УГИБДД по Омской области.
В результате сильного удара легковушка превратилась в груду искореженного металла. Водитель и его 33-летний спутник от травм погибли на месте происшествия.
Напомним, ранее в этот же день на трассе Омск – Черлак авария с выездом на встречку унесла жизнь мужчины, а еще два человека попали в больницу с тяжелыми травмами.