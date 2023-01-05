Беженцы из Херсона смогут рассчитывать на сертификат для покупки жилья в Омске

Как указано в проекте постановления, один человек сможет рассчитывать на выплату свыше 2.9 млн рублей, что в среднем соответствует 33 кв.м., семья из двух человек – на 3.7 млн рублей или 42 кв.м., из трех человек – почти на 4.8 млн рублей, или на 18 кв.м. на каждого члена семьи.