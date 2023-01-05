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Беженцы из Херсона смогут рассчитывать на сертификат для покупки жилья в Омске

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
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Проект соответствующего постановления разработали в региональном Минстрое.

В Министерстве строительства Омской области разработали проект постановления о мерах поддержки для переселенцев из Херсонской области.

Согласно документу, все переселенцы, приехавшие в Омскую область в октябре прошлого года, смогут получить сертификат на покупку жилья в регионе.

Планируется, что размер выплат будет зависеть от количества членов семьи и от стоимости 1 кв. м., который установлен Минстроем РФ. На данный момент это 88 737 рублей.

Как указано в проекте постановления, один человек сможет рассчитывать на выплату свыше 2.9 млн рублей, что в среднем соответствует 33 кв.м., семья из двух человек – на 3.7 млн рублей или 42 кв.м., из трех человек – почти на 4.8 млн рублей, или на 18 кв.м. на каждого члена семьи.

Выплаты и другую помощь можно будет оформить через МФЦ, но сначала это постановление должно быть утверждено и подписано.
 

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Херсон#Жилье#Беженцы
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