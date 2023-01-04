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Жители севера Омской области останутся без воды на новогодних праздниках

Сегодня, 04:22
Фото: 1MI
В Таре произойдет отключение воды из-за коммунальной аварии.

Сегодня, 4 января, жители севера Омской области столкнутся с отключением воды — в Таре произошел прорыв трубы. Водоснабжение отключат из-за аварийных работ, которые будут проводиться с 11:00 до 17:00 по адресу улица Советская, 128.

Без воды останутся следующие участки: от дома № 128 по улице Советская до улицы Лесничество, а также улицы Сибирская, 1-я и 2-я Северная. Жителей улиц, которые попадают под отключение просят позаботиться о себе заранее. Для этого следует произвести резервный набор воды.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Тара#Отключение воды
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