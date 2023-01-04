Жители севера Омской области останутся без воды на новогодних праздниках

Без воды останутся следующие участки: от дома № 128 по улице Советская до улицы Лесничество, а также улицы Сибирская, 1-я и 2-я Северная. Жителей улиц, которые попадают под отключение просят позаботиться о себе заранее. Для этого следует произвести резервный набор воды.