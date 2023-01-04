Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время визита в Называевский район похвалила Омскую область за предусмотрительность в плане разработки нормативной базы для помощи пострадавшим от пожаров. Она отметила тот факт, что в регионе предусмотрена компенсация, даже если сгорело не единственное жилье. Люди имеют в собственности какой-то угол, всю жизнь строят дом, и, если теряют его из-за пожара, Омская область помогает из бюджета восстанавливать такие дома, несмотря на наличие «угла».