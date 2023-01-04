Спортсмены Омск хвалили. Хоккеист «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал в августе, что снимает небольшую квартиру совсем неподалеку от G-Drive арены за 50 тысяч рублей, что сравнимо с московскими ценами, но, несмотря на это, хоккеист добавил в интервью, что Омск — хороший город. Его коллега, американец Рид Буше, оказался приятно шокирован Омском. Ему понравились рестораны, отличные места для прогулок и особенно — теплое отношение омичей к хоккею.
Хвалили Омскую область и представители бизнеса. В октябре прошла встреча правительства области и крупнейшей пивоваренной компании в России — AB InBev Efes. Руководитель компании — Ораз Дурдыев поблагодарил регион за создание условий для развития бизнеса. В Омской области они закупают специальный пивоваренный ячмень и содержат пивоварню.
Исследователи с известного сайта вакансий хвалили омские вузы. 8 учебных заведений попали во всероссийский рейтинг, а ОмГТУ даже расположился в первой сотне — занял 89-е место. Для сравнения: ОмГУ им. Достоевского занял 164-е место, а ОмГПУ — 230-е.
Другой сервис по поиску работы неожиданно отправил Омск на третью строчку всероссийского рейтинга по качеству уборки снега в начале 2022 года. Из 5 возможных баллов Омск набрал 2,99. Красноярск «победил» с 3,13, а Казань взяла «серебро» с 3,12. Хуже всего с уборкой снега справились в Санкт-Петербурге, город набрал 1,92 балла.
Неплохо обстояли дела с качеством общественного транспорта, по данным сайта SIMETRA. Всего в рейтинг вошли 84 города, Омск занял 24 строчку. Оценивалось качество по 5 показателям: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность сети, комфорт и безопасность.
На Петербургском международном экономическом форуме глава Росприроднадзора Светлана Радионова привела в пример Омский НПЗ с точки зрения экологической открытости. Предприятие установило автоматизированные системы мониторинга, чем и заслужило высокую похвалу.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время визита в Называевский район похвалила Омскую область за предусмотрительность в плане разработки нормативной базы для помощи пострадавшим от пожаров. Она отметила тот факт, что в регионе предусмотрена компенсация, даже если сгорело не единственное жилье. Люди имеют в собственности какой-то угол, всю жизнь строят дом, и, если теряют его из-за пожара, Омская область помогает из бюджета восстанавливать такие дома, несмотря на наличие «угла».
Самая горячая похвала досталась в 2022 году омскому вытрезвителю. Комиссия по профилактике правонарушений при МВД назвала его лучшим в России. Почетное первое место.
6 раз за 2022 год Омск попадал в экологические рейтинги на самые незавидные места. Общественная организация «Зеленый патруль» трижды за год — в марте, июне и сентябре «отправила» Омск на самое дно национального экологического рейтинга. Рассчитывают по 100-бальной системе, результат складывается из природоохранного индекса, промышленно-экологического и социально-экологического. Только по последней категории у Омска были позитивные баллы.
Экологи из проекта «Если быть точным» включили Омскую область в список неблагополучных, но присвоили оценку «С». Для сравнения: многие соседи из СФО получили оценку еще хуже — «Е». Изучались показатели загрязнения воздуха, воды и почвы, а также то, как жители обращаются с отходами.
Роспотребнадзор сравнил 12 промышленных городов по онкологическим рискам в связи с выбросами. Омск занял 5-е место. Самым опасным признали Челябинск, а самыми безопасными — Череповец и Норильск.
И еще немного экологии. Омск занял самое последнее место среди городов-миллионников по количеству зелени. Компания Marketing Logic оценила долю парков, рощ, садов и скверов в 20%. «Городом-садом» из миллионников назвали Пермь с 56%.
Зато среди городов-миллионников Омск в августе занял 2 место по скорости роста цен на аренду жилья. Проводила исследование федеральная компания «Этажи». Обогнал нас только Новосибирск.
Последнее место заняли в рейтинге городов с точки зрения возможности построить карьеру. Хотя тут ругали город сами омичи, опрос проводили исследователи сервиса по поиску работы.
В рейтинге от РИА Новостей Омская область опустилась с 60-й строчки на 66-ю. Оценивалось качество жизни, баллы начисляли за уровень доходов, рынок труда, жилищные условия, климат и другое. Всего в рейтинге 67 оценочных параметров.
Весьма недовольны остались Омском представители кикшеринга Whoosh. После первого же десятка дней в городе сеть самокатов столкнулась с натиском мэрии и угрозами отправить самокаты на штрафстоянки. Конфликт разгорелся в апреле. В компании Омск назвали самым «ультимативным» городом из всех, куда приходила сеть. Бурное обсуждение касалось не только возможных травм при катании, но и инфраструктуры, а также аренды места под парковки для самокатов.
Серьезную критику получил Омск от федеральной прокуратуры. В октябре заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин на заседании Совета при полпреде президента озвучил проблемы с реализацией нацпроектов. Касалось это затянувшегося строительства 4 детских садов. Впоследствии выяснилось, что по нацпроектам, касающимся здравоохранения, ввели в эксплуатацию только 4 проекта из 62 запланированных. А также сорваны сроки строительства 8 образовательных учреждений.
В начале декабря Омск посетил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Аварийные дома Омска он назвал «картиной апокалипсиса», а подготовку к отопительному сезону — «проваленным направлением». Он провел личный пятичасовой прием, на котором принимал от омичей жалобы на самые разнообразные сферы жизнеустройства.