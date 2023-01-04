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Ремонт ТЮЗа, отключение воды и опасные горки. Омск сегодня

Сегодня, 14:45
Фото: Город55
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1.

В Омске вовсю продолжается капремонт ТЮЗа. Сейчас готовность объекта составляет 60%. Почти завершились работы по системам отопления, вентиляции и инженерным коммуникациям. На повестке останется решение вопросов с электричеством, водой и канализацией. В ближайшие месяцы будут проводить отделочные работы.

Ремонт омского ТЮЗа завершился на 60%
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Новость № 2.

Новогодние праздники омрачились для жителей Омской области отключением воды. Коммунальные аварии произошли в Таре и Черлаке. В результате жителям пришлось дожидаться, когда специалисты приведут в порядок трубы, которые внезапно прорывало.

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Новость № 3.

Омские полицейские начали разгонять омичей с горок. Конечно, речь не идет об официальных горках в омских парках. Сотрудники полиции заметили омичей, которые катались со склона в Советском парке. Поскольку это небезопасно, полицейские попросили горожан разойтись.

Омские полицейские начали следить за безопасностью горок
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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Итоги#Омск#Омская область#ТЮЗ#Театр#Отключение воды#Горки
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