Ремонт ТЮЗа, отключение воды и опасные горки. Омск сегодня

Новость № 1.
В Омске вовсю продолжается капремонт ТЮЗа. Сейчас готовность объекта составляет 60%. Почти завершились работы по системам отопления, вентиляции и инженерным коммуникациям. На повестке останется решение вопросов с электричеством, водой и канализацией. В ближайшие месяцы будут проводить отделочные работы.
Новость № 2.
Новогодние праздники омрачились для жителей Омской области отключением воды. Коммунальные аварии произошли в Таре и Черлаке. В результате жителям пришлось дожидаться, когда специалисты приведут в порядок трубы, которые внезапно прорывало.
Новость № 3.
Омские полицейские начали разгонять омичей с горок. Конечно, речь не идет об официальных горках в омских парках. Сотрудники полиции заметили омичей, которые катались со склона в Советском парке. Поскольку это небезопасно, полицейские попросили горожан разойтись.