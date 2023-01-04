Ремонт ТЮЗа, отключение воды и опасные горки. Омск сегодня

В Омске вовсю продолжается капремонт ТЮЗа. Сейчас готовность объекта составляет 60%. Почти завершились работы по системам отопления, вентиляции и инженерным коммуникациям. На повестке останется решение вопросов с электричеством, водой и канализацией. В ближайшие месяцы будут проводить отделочные работы.