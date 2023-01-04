Появился список самых востребованных профессий в Омской области

В 2022 году в Омской области зарегистрировали рекордно низкий уровень безработицы за последние 10 лет. Он составил менее 1%. Сейчас на учете в службе занятости состоит 10 тыс человек, а в областном банке вакансий находятся около 30 тыс предложений от работодателей. В прошлом году служба занятости помогла устроиться на работу 40 тыс человек.