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Появился список самых востребованных профессий в Омской области

Сегодня, 09:59
Фото: 1MI

Самыми востребованными профессиями в Омской области стали инженеры и руководители

В региональном минтруда сообщили, какие профессии будут пользоваться особым спросом в 2023 году.

Региональное минтруда подвело итоги за 2022 год в сфере занятости населения. Также специалисты дали прогноз на 2023 год.

В 2022 году в Омской области зарегистрировали рекордно низкий уровень безработицы за последние 10 лет. Он составил менее 1%. Сейчас на учете в службе занятости состоит 10 тыс человек, а в областном банке вакансий находятся около 30 тыс предложений от работодателей. В прошлом году служба занятости помогла устроиться на работу 40 тыс человек.

Сейчас существует устойчивый спрос на рабочие и инженерные кадры, руководителей различных уровней и специалистов высшего уровня квалификации. Также остается высоким спрос на рабочую силу. В оборонно-промышленном комплексе открыто 2 тыс вакансий, в 2023 году ожидается, что число рабочих мест вырастет в два раза и достигнет 4 тыс рабочих мест.

В минтруда считают, что в ближайшие 2-3 гожа около 70% работников будут нуждаться в повышении квалификации. В 2022 году за счет областного и федерального бюджетов такой возможностью воспользовались более 5 тыс человек.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Минтруд#Профессия
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