Появился список самых востребованных профессий в Омской области

Региональное минтруда подвело итоги за 2022 год в сфере занятости населения. Также специалисты дали прогноз на 2023 год.
В 2022 году в Омской области зарегистрировали рекордно низкий уровень безработицы за последние 10 лет. Он составил менее 1%. Сейчас на учете в службе занятости состоит 10 тыс человек, а в областном банке вакансий находятся около 30 тыс предложений от работодателей. В прошлом году служба занятости помогла устроиться на работу 40 тыс человек.
Сейчас существует устойчивый спрос на рабочие и инженерные кадры, руководителей различных уровней и специалистов высшего уровня квалификации. Также остается высоким спрос на рабочую силу. В оборонно-промышленном комплексе открыто 2 тыс вакансий, в 2023 году ожидается, что число рабочих мест вырастет в два раза и достигнет 4 тыс рабочих мест.
В минтруда считают, что в ближайшие 2-3 гожа около 70% работников будут нуждаться в повышении квалификации. В 2022 году за счет областного и федерального бюджетов такой возможностью воспользовались более 5 тыс человек.